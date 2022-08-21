Нашли мертвым в собственной квартире: что известно о смерти руководителя СБУ в Кировоградской области Наконечного

Александр Наконечный разоблачал российского агента и хищение 3 млн грн. По словам коллег, с первого дня войны он работал без выходных, а в последнее время – заболел.

В Кировоградской области нашли мертвым руководителя регионального управления СБУ Александра Наконечного. По официальным данным, он погиб от огнестрельного ранения у себя дома, находясь в помещении вместе с женой.

"СБУ и ДБР изучают все обстоятельства смерти начальника управления СБУ в Кировоградской области. После того, как информация будет собрана в полном объеме и проанализирована, мы проинформируем общество. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Семеновича Наконечного", – сообщили ТСН.ua в пресс-службе СБУ.

Коллеги говорят о переутомлении

О Наконечном его коллеги нам рассказали, что он был назначен на эту должность зимой прошлого года.

"Насколько известно, до этого он работал в оперативном подразделении в Киеве – в отделе, который занимался контрразведкой и борьбой с коррупцией. При его каденции в должности начальника Кировоградского облуправления показатели работы улучшились, поэтому говорить о каких-то неурядицах по служебной линии нет оснований. Его смело можно назвать успешным офицером, давили ли на него — пока это трудно сказать. Известно, что в последнее время он заболел, у него повысилась температура. Поговаривают о небольшом переутомлении — с первого дня войны работал без всякого выходного. То есть, среди предварительных версий есть и такая, что он застрелился", – рассказали нам правоохранители, лично знакомые с Наконечным.

Вышел в другую комнату, и раздался выстрел

Об обстоятельствах смерти коллеги Наконечного рассказали следующее: "Он был у себя дома, не было никаких признаков беды. По предварительной информации, он вышел в другую комнату, после чего жена услышала выстрел. Известно, что у него было наградное оружие".

Громких разоблачений – немало

Среди громких разоблачений, которые были при каденции Наконечного, задержание российского агента – он собирал информацию о местных чиновниках и военнослужащих. Это событие было в июле прошлого года. Кроме того, незадолго до полномасштабного вторжения управление СБУ в Кировоградской области сообщило о разоблачении местных предпринимателей, которые, по предварительной информации, разворовали 3 млн грн, предназначенных для переоборудования системы водоснабжения Кропивницкого.

По факту гибели Наконечного начато уголовное производство

Местная прокуратура в военной и оборонной сфере внесла в ЕРДР сведения по факту гибели начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

"По данным следствия, 20 августа 2022 года около 22:25, находясь в собственной квартире, жена подполковника услышала звук выстрела и обнаружила в одной из комнат тело мужчины с огнестрельным ранением без признаков жизни", — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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