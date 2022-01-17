Нашли убитым в подвале дома: кто зверски расправился с ребенком под Запорожьем и как их задерживали

Нашли убитым в подвале дома: кто зверски расправился с ребенком под Запорожьем и как их задерживали

Оба подозреваемых — находившиеся в розыске рецидивисты.

В Запорожской области нашли мертвым 11-летнего Максима Самофалова. Ученик школы-интерната пропал еще в августе прошлого года. Около 5 месяцев его разыскивали полиция и волонтеры, а нашли убитым в подвале дома.

О подробностях гибели ребенка — 17 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Подозреваемых в убийстве Максима Самофалова, с помощью подразделения КОРД, сегодня нашли в одной из квартир Запорожья.

"Установили, что преступники прячутся в одной из квартир в Запорожье. Правоохранители спланировали и успешно провели операцию по их задержанию. Решается вопрос избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", — рассказали в полиции.

Подозреваемые в совершении этого преступления 1976 г.р. и 1996 г.р., оба рецидивисты, находившиеся в розыске.

По данным полиции, Максим вышел гулять и его похитили двое мужчин. Около двух недель держали в подвале своего дома в соседнем селе в 10 километрах от Якимовки, где он жил, а затем убили и закопали.

В Запорожской области нашли мертвым 11-летнего ученика школы-интерната | Новости Украины

Почти 5 месяцев парня искали полиция и волонтеры, а нашли тело пропавшего ребенка только сейчас.

В селе Терпение, в школе-интернате, где учился Максим, рассказали, что мальчик был очень творческим. Учителя погибшего до сих пор не могут поверить в произошедшее.

Напомним:

В Закарпатской области разыскали 14-летнюю девушку, которая еще 6 января пошла колядовать и загадочно исчезла. Девушку нашли в Мукачево. Девушка рассказала, что не вернулась домой, потому что хотела отдохнуть.

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Автор: Анастасия Неверная