Нашумевшая статья Time о Зеленском и войне: как ее оценили власти, эксперты и общество

Политики и аналитики обращают внимание на множество анонимных источников в публикации, однако этот факт не опровергает другую изложенную в материале информацию, в частности о коррупции.

Статья журнала Time о президенте Украины Владимире Зеленском, войну и коррупцию вызвала бурную реакцию политиков и общества. Часть социума подавляет изложенная информация, кто-то критикует власть, еще часть критикует сам материал и его автора.

Что известно о статье Time и реакции на нее – читайте на ТСН.ua.

Что написано в статье Time о Зеленском и войне

В конце октября журнал Time вышел с передовицей о президенте Украины Владимире Зеленском и его фото на обложке с надписью: "Никто так не верит в нашу победу, как я. Никто. Одинокая борьба Владимира Зеленского".

Автор статьи Саймон Шустер описывает трудности президента в том, чтобы удержать внимание международного сообщества, в частности, США, к войне в Украине, особенно после вспышки конфликта в Израиле.

В частности, в материале говорится, что Зеленский до сих пор верит в полную победу в войне, но один из помощников президента сказал: "Он обманывает себя. У нас нет вариантов. Мы не выиграем". В статье также говорится о недовольстве западных партнеров коррупцией в Украине. Однако один из советников Зеленского заявил, что "люди воруют так, будто завтра не наступит". Сообщается и о том, что политическое руководство Украины в начале октября якобы требовало от военных провести операцию по освобождению Горловки, но бойцы отказались, сообщив об отсутствии ресурсов на это.

Обложка Time / Фото: Time

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Реакция властей на статью Time

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сперва распространил в своем Telegram-канале статью TIME, порекомендовав прочесть ее, но вскоре удалил сообщение.

Сообщение Андрея Ермака о статье Time, которое он удалил

В то же время советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что статья Time – "это субъективная точка зрения конкретного журналиста".

"Я совсем не понимаю, что такое анонимные источники постоянно. Кое-где эти анонимные источники – это люди, которые не имеют доступа к определенной информации, но которые где-то там рядом находятся и они хотят увеличить свой вес", – добавил Подоляк.

Он также убеждал, что у государства нет какой-то "озлобленности" или чувства "предательства" со стороны западных партнеров. Советник главы ОП заверил, что об "объективных вещах", таких как скорость поставки оружия, украинские власти говорят партнерам открыто.

"Я вообще считаю, что анонимность – это зло. Почему? Потому что ты не несешь никакой ответственности", – заявил Подоляк позже в эфире телемарафона.

По его словам, данная статья не оказывает существенного влияния на отношения власти с западными партнерами.

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Секретаря СНБО Алексея Данилова также смущает, что автор статьи ссылается на анонимных собеседников якобы из окружения президента.

"Я не понимаю, откуда автор берет эти вещи. Знаете, у меня эта анонимность вызывает очень много вопросов. Если у тебя есть какая-то позиция, если ты считаешь, что наша страна не может одержать победу, то ты не имеешь права находиться возле нашего президента", – заявил Данилов.

Он считает, что власти следует обращать внимание на такие материалы, в то же время отметив, что "я думаю, что наши органы должны дать ответ, что же это за анонимы, которые не верят в нашу победу".

Секретарь СНБО Алексей Данилов / Фото: Getty Images

Реакция политиков и активистов на статью TIME

Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко написал в Сети, что сейчас наступил кризис, "а США посылают Зеленскому месседж — надо готовить запасной план".

"Статья TIME об Украине, ситуации в ОП, коррупции точно будет иметь эффект. Посмотрим", – считает народный избранник.

Он также обратил внимание на то, что летом 2022 года президент наградил автора материала Саймона Шустера орденом "За заслуги" ІІІ степени.

Саймон Шустер был награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени/Скриншот

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк отметил, что в США республиканцы из Бюджетного комитета Палаты представителей требуют прозрачности и отчетов, как тратятся американские деньги в Украине, четкой стратегии от Белого дома о том, что ожидается от этой помощи.

"Итак, наверное, наши коррупционные кейсы и соответствующие статьи типа, как в Time, оказывают большое влияние на американских политиков", — предположил нардеп.

Глава ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что в статье Time есть несколько жестких обвинений, которые усугубляют предположение журналиста или дискуссионную информацию его источников.

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"Например, фактом является то, что министр обороны был уволен только через шесть месяцев после коррупционного скандала с закупками пищи. И то – только под давлением скандалов последующих. Мы в ЦПК тогда криком кричали, что отмазывание Резникова ударит по Западной поддержке значительно сильнее, чем, собственно, сам коррупционный скандал. Получаем – расписываемся", – говорится в сообщении Шабунина.

По его словам, сейчас происходит то же, но уже с президентским большинством в Верховной Раде и так называемыми "правками Лозового".

Виталий Шабунин / Фото: facebook.com/vitaliy.shabunin

По мнению Шабунина, следующая волна в глобальных медиа о коррупции в Украине будет уже об 30+ громких топ-коррупционных делах, "которые будут закрыты стараниями действующих народных депутатов".

Как статью Time о Зеленском, власть и войну оценивают эксперты

Политолог Владимир Фесенко назвал резонансную статью Time "очень неоднозначной и противоречивой". По его мнению, украинцы воспринимают материал сквозь призму своего отношения к Зеленскому – как поклонники, так и критики.

"Каждый комментатор находит в этой статье что-то свое и реагирует только на то, что ему понравилось, или не понравилось. Реагируют как правило эмоционально, чем рационально. Возможно, это связано с тем, что и сама статья довольно эмоциональна, драматическая нота в ней явно акцентирована", – предположил Фесенко.

По его мнению, тема коррупции не является главной в статье: "В частности, в ней говорится о быстро надвигающемся драматичном выборе: как нам воевать и действовать дальше, если Вооруженным Силам Украины критически не хватает ресурсов для более эффективного ведения войны?"

Политолог не разделяет мнение некоторых политологов, что материал Time – сигнал Украине от Запада. На самом деле речь идет об отражении различных настроений и оценок по Украине, которые сейчас есть на Западе.

Экс-советник ОП Алексей Арестович на своей Facebook-странице выложил изображение двух обложек журнала Time – свежего номера и номера полуторагодовалой давности. Арестович также намеком назвал Зеленского "диктатором".

"Сначала кто-то ведет себя, как диктатор, и вместо того, чтобы пойти нормальным путем ускоренного развития, выбирает стагнацию. Впоследствии кто-то плодит массовую коррупцию. Затем кто-то плодит ненависть к любому мнению, отличному от своего. А потом – через полтора года – наступает осень и в отношениях с Западом, и с собственным народом", – говорится в сообщении экс-советника президентского офиса.

Обложки разных номеров журнала Time с Владимиром Зеленским

Украинский журналист и публицист Виталий Портников так высказался о статье Time и реакции общества на нее:

"Материал в журнале Time, на обложке которого второй раз за последнее время появился Владимир Зеленский, был неожиданно эмоционально воспринят в украинском обществе как демонстрация того, что картина мира, которая существует в представлении украинских граждан, значительно отличается от картины мира, которые рисуют себе западные журналисты, и, возможно, даже от реальности".

"Однако стоит напомнить прежде всего, что любая картина мира, когда речь идет о войне, является моментальной фотографией фактов и эмоций, при чем только в одном месте. Если бы нам нужна была полноценная картина мира, связанная с войной России против Украины, мы должны анализировать сразу несколько таких фотографий, сделанных в Офисе президента Украины, Администрации президента РФ, Администрации президента США, в европейских властных кабинетах. А здесь мы видим скорее срез реальности, созданный журналистом, который получил возможность разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением. Причем практически из всего этого перечня собеседников только сам президент Украины выглядит человеком, который отвечает за свои слова. Все остальные разговаривают с журналистом издание анонимно", – обратил внимание публицист.

Он отметил, что это не опровергает изложенные в статье факты.

Реакция соцсетей на статью Time

Экономист, инвестиционный банкир Сергей Фурса написал в Сети, что обложки журнала Time бывают разные, и "если одни напоминают бурю аплодисментов, в которых приятно купаться, другие — холодный душ, который должен отрезвить".

"Несправедливо? Перекручивание странным журналистом? Непонимание? К каждой странной детали в этой статье можно относиться именно так. Но не ко всему вместе. Все вместе, в сочетании с обложкой, это уже нечто большее. И это такой сигнал, который нельзя игнорировать", – считает Фурса.

Сообщения пользователей соцсети Х:

"Даю 95% на то, что источником – "утверждает автор со ссылкой на одного из давних членов его команды" – для написания статьи был Арестович";

"Статья грязного пдра в Time – типичный пропагандонский прием "60х40" и по всей видимости, она очень хорошо зашла "потребителям" даже в Украине";

и по всей видимости, она очень хорошо зашла "потребителям" даже в Украине"; "Все российские помойки и пропаганд()ны радуются негативной статье TIME об Украине. Скорее всего, эта статья и проплачена россией . Но удивительно, что всю эту куйню подхватили украинские оппозиционеры, особенно порошня, и разнесли как провал украинского правительства и лично Зеленского";

. Но удивительно, что всю эту куйню подхватили украинские оппозиционеры, особенно порошня, и разнесли как провал украинского правительства и лично Зеленского"; " Статья Time = факты + слухи + домыслы = видение Саймона Шустера (хорошо гуглится, что он писал раньше об Украине, а еще раньше о россии). Журналистика ли это?"

(хорошо гуглится, что он писал раньше об Украине, а еще раньше о россии). Журналистика ли это?" "Статья Time может озадачить тех, кто живет в своем розовом пузыре, где победа через 2-3 недели, для кого война это где-то там, а они здесь живут жизнь. Для всех остальных на самом деле ничего нового".

Мем о статье Time/Изображение из соцсетей

Что известно об авторе статьи Саймоне Шустере

Саймон Шустер – рожденный в Москве американский журналист, 10 лет работающий в журнале Time. Начал писать о российской агрессии против Украины с самого ее начала еще в 2014 году. После статьи "В России – преступление без наказания" о сбитии малазийского "Боинга" в Донецкой области журналисту запретили въезд в РФ.

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В апреле 2022 года Шустер две недели провел с Зеленским и его окружением. По результатам поездки журналист написал статью для Time, номер которой вышел с фото президента Украины на обложке.

Украинская журналистка и директор Центра исследований освободительного движения Дарья Гирна рассказала историю, как Шустер занимался манипуляциями и обвинил "Азов" якобы в рекрутинге ультраправых националистов по всему миру.

Гирна в 2018 году делала репортаж о норвежце Йоахиме Фурхольме, который приехал в Украину вступать в ВСУ. Ни мотивов, ни бэкграунда этого мужчины в тот момент еще никто не знал. Через несколько часов после договоренности об интервью, Фурхольм позвонил по телефону Гирной из госпиталя и сообщил, что его избили неизвестные, которые сказали убираться из страны.

"Итак, что делает Саймон Шустер в 2019 году. Выходит с огромным материалом в Time, как раз когда в Конгрессе США "Азов" хотели, прости Господи, признавать террористической организацией. И использует эту историю, которую вы только что прочитали, как доказательство, что "Азов" якобы рекрутит ультраправых националистов со всего мира", – говорится в сообщении журналистки.

Она отметила, что Саймон также в прямом эфире "журил" Андрея Белецкого за эту историю.

Саймон Шустер и Андрей Билецкий в эфире политического ток-шоу/скриншот

Затем журналисты отслеживали дальнейший путь Фурхольма и оказалось, что он способствовал рекрутингу других иностранцев на войну в Украине.

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