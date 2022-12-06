Насилие, которое переживают мужчины: как его распознать и куда обращаться за помощью

Украинские мужчины переживают насилие с самого детства, даже не подозревая, что оно неприемлемо, и считают его нормой жизни. По исследованиям, почти каждый четвертый украинский мужчина во взрослом возрасте подвергся физическому насилию на улице. Первопричинами его часто являются гендерные стереотипы.

Как помочь украинским мужчинам сформировать новые убеждения, понимание и поведение, которые позволят им построить жизнь, свободную от любых форм насилия, мотивировать потом не терпеть насилия ни при каких обстоятельствах и оказывать поддержку всем нуждающимся, рассказали в эфире "Сніданку з 1 +1".

Почему важно мотивировать мужчин не терпеть насилия ни при каких обстоятельствах

"Во-первых, когда мы говорим о вещах в обществе, которые мы должны принимать. Первое – это денормализация насилия. Вот, например, как в школе, если мальчики дерутся – это нормально. "Я мужчина, я должен проявить силу". Это как бы своего рода рыцарство, но насилие – это жестокость, и ни о каком рыцарстве здесь речь не идет, рыцарство – это оберегать, защищать, уметь проявлять эмпатию. "Ты же мальчик, и не должен плакать" Но мужчина и мальчик — это человек, который так же чувствует боль. И нет ничего плохого в том, чтобы что-то делать с этой болью, а даже наоборот — нужно это делать. Не делать — потом будут последствия", — отмечает Мирослава Мосиюк, координатор Национальной программы по предотвращению сексуальной эксплуатации и поруганию Представительства Международной организации по миграции в Украине.

Мужчины переживают насилие с самого детства: как изменить вредные гендерные стереотипы

Украинские мужчины переживают насилие с детства

Выяснение отношений на кулаках в школах или дворах, буллинг, неумение разрешать конфликты – все это испытывал почти каждый второй мальчик. И большинство не говорили о несправедливости, думая, что это нормально. Статистика у 65% пострадавших физического насилия среди мужчин, с одной стороны, не вызывает удивления у населения, а с другой – поражает. Опрошенные журналистами "Сніданку з 1+1" украинцы считают, что более 50% мужчин испытывали физическое насилие, потому что молчали, а родители и педагоги не обращали внимания на проблему. В то же время украинцы надеются, что современное поколение будет внимательнее к своим детям.

Таким образом, по результатам исследования, мужчины, пострадавшие от насилия, не спешат просить о помощи. Одной из причин является то, что они даже не догадываются, что переживают его. Ибо, например, не считают, что запрет общаться с друзьями можно рассматривать как психологическое насилие, а незаконное ограничение передвижения – как физическое насилие.

Как понять, что против тебя совершают насилие

По словам руководитель фонда "Сильные" Ярины Вишенской, это не так просто, поскольку насилие против мужчин в обществе часто считается нормой.

"Это большая проблема, потому что часто насилие, с которым сталкиваются мужчины, является нормализованным, и это с самого малыша. Кажется, что наиболее узнаваемым является физическое насилие, потому что понятно, что когда тебя избивают, то это плохо. Но пинки в детстве от отца или твоих одноклассников, когда это толеруют другие одноклассники или учителя, это кажется, что это состояние твоего взросления. Состояние чего-то такого, что называет тебя мальчиком, а не девочкой, как часть нашей жизни", – говорит Ярина Вишенская.

Также она добавляет, что кроме физического насилия мужчины часто сталкиваются с психологическим и не понимают этого.

"Другой вид насилия – психологическое, и здесь мы сталкиваемся с сильной стигматизацией психологического насилия в Украине и обращения к психологу или психотерапевту. Но мужчины, как и все живые существа, реагируют на любые изменения внешней среды, в частности психологической. И когда мы постоянно сталкиваемся с тем, что формирует тревогу – это неуважение к чувствам, уменьшение вашей значимости, манипуляция, прессинг… Все это влияет на психику… И как только мужчина чувствует дискомфорт – это значит, что ему нужно поговорить со специалистом, чтобы выяснить, что является этим источником", – объясняет эксперт.

Почему мужчины умалчивают пережитое насилие

В свою очередь мужчины этого часто не делают, потому что, по словам Мирославы Мосиюк, во-первых, на это влияет общественное давление и чувство внутреннего стыда. Во-вторых, мужчины не могут распознать насилие.

"Например, мальчики, которых в школе травят, оскорбляют, унижают — это насилие. Такое же может происходить в семье. Также они могут бояться обратиться за помощью даже к близким людям. Еще среди причин — страх огласки и незнание, куда именно нужно обращаться. Но на самом деле в Украине сегодня открылось и работает очень много горячих анонимных линий, куда можно обратиться", — советует координатор Национальной программы по предотвращению сексуальной эксплуатации и поруганию Представительства МОМ в Украине.

Куда обращаться – телефоны горячих линий поддержки и предупреждения насилия

0 800 211 444 – бесплатная горячая линия эмоциональной поддержки МОМ;

– бесплатная горячая линия эмоциональной поддержки МОМ; 116 123 – национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия;

– национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия; 15 47 – бесплатная круглосуточная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия;

– бесплатная круглосуточная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия; 0 800 202 334 – бесплатный номер для обращений с 08:00 до 21:00 благотворительного фонда "Сильные".

Какие последствия умалчивания проблемы насилия для мальчиков в детском и взрослом возрасте

Как отмечает руководитель фонда "Сильные" Ярина Вишенская, насилие всегда порождает насилие, и насилие над отдельным индивидом влияет на общество в целом, которое в результате становится более агрессивным.

"Все насилие, которое происходит на протяжении нашей жизни, влияет на анатомию и биохимию нашего мозга. Нашему мозгу все равно, какого мы пола и гендера. Ему все равно, что нам сказали: ты слабая девочка или сильный мальчик. В каком случае происходящие события влияют на нашу психику. И в результате, если человек растет в атмосфере насилия или столкнулся с ним в зрелом возрасте, у этих людей увеличивается вероятность депрессивных расстройств, развития сильной тревожности, которая в результате влияет на физиологию тела. Это психосоматика, в результате которой люди испытывают боли. Это также большая склонность к злоупотреблению алкоголем или наркотиками, потому что мозг ищет отраду. И, конечно, главное заключается в том, что любое насилие, с которым сталкивается отдельный индивид, влияет на ситуацию в обществе в целом", — отмечает руководитель фонда "Сильные".

Поэтому продолжающаяся кампания "16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия" раскрывает важности новых ценностей, где мужчина не будет стесняться обращаться за поддержкой в случае эмоциональных переживаний.