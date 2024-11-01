Насильник пытался заживо сжечь свою жертву: подробности жуткого преступления

Медики боролись за ее жизнь 10 дней, но спасти девушку не удалось. В реанимации умерла 15-летняя девочка из Харьковщины, которую жестоко изнасиловал, избил и пытался сжечь ее товарищ.

Подробности этого жуткого преступления рассказала Виктория Гнатюк в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.ua.

Изнасиловал и поджег

В Харьковской области 17-летний парень обманом затянул 15-летнюю девушку к себе домой, изнасиловал и пытался убить. О попытке жестокого убийства и изнасилования сообщил руководитель следственного отдела полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

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Он отметил, что подозреваемый – первокурсник колледжа. Все началось с празднования дня рождения, где девушка и парень отдыхали в совместной компании в соседнем селе, выпивали. А потом друзья подвезли обоих домой, высадили на перекрестке.

Возле своего дома паренек попросил помочь ему открыть дверь, таким образом заманил девушку домой и начал приставать. Девочка отказала ему, вырвалась и побежала на улицу. Именно там получила первые удары – шесть раз кирпичом по голове. Дальше потеряла сознание, а он потащил ее со двора на огород. Прямо у забора остановился – изнасиловал девушку без сознания и попытался ее задушить руками. А дальше, уже на огороде, взялся заживо жечь и облил девочку дизельным топливом. Когда тело начало гореть – просто пошел спать.

Что парень сказал полиции

Разбудили парня крики соседей. Девушку, на которой тлела одежда, случайно заметил мужчина из соседнего участка, когда вышел в туалет. Он сразу узнал школьницу и позвал ее мать.

Дождь, который шел в тот день, спас жизнь девушке – он не погасил пламя полностью, но не дал ребенку сгореть. Парень не смог объяснить полиции, зачем это сделал. Руководитель следственного отдела отметил, что подозреваемый рассказал все детали, но объяснения зверской жестокости нет.

В ту ночь дома никого не было, потому что парень живет вдвоем с отцом, тот был на ночной смене, работает телохранителем. Мать покинула семью, когда парню было семь лет. Это была травма, говорят родственники. А в начале российского вторжения он пережил оккупацию, и это тоже повлияло на его психику. Агрессию парень проявлял и раньше, в собственной семье – однажды ударил бутылкой по голове собственную бабушку.

Девушка умерла от травм

В очень тяжелом состоянии ребенка доставили в реанимацию — девочка обгорела и получила тяжелые травмы. Медики 10 дней боролись за ее жизнь, но тщетно. 31 октября Болвинов сообщил, что от страшных травм она скончалась в реанимации.

Теперь парню инкриминируют умышленное убийство, соединенное с изнасилованием. И, если вина будет доказана, всю свою жизнь он может провести за решеткой, впрочем, это не вернет девушке жизнь.

Как оказалось, ребенок — из многодетной семьи и был самым старшим, отец умер, а мама самостоятельно воспитывала его и трех младших братьев сама.

Суды длятся 4 год

Четвертый год продолжаются суды по другому делу – об изнасиловании несовершеннолетней девушки на Закарпатье. В августе 2021 года трое подростков совершили групповое сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней девочки. Весь процесс они снимали на телефон, а затем слили видео среди учащихся школы.

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Пострадавшая объяснила, что была с ребятами в дружеских отношениях, а в подвал, куда ее позвали, пришла сама. Об изнасиловании долго никому не рассказывала, потому что чувствовала страх и стыд.

В 2023 году суд признал ребят — двух 15-летних братьев-близнецов и их 14-летнего друга — виновными по ч. 3. ст. 153 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 5 лет тюрьмы. Но из-за смягчающих обстоятельств суд освободил подростков от отбывания наказания с испытанием с установлением испытательного срока на два года. Также суд обязал ребят выплатить по 60 тысяч гривен и покрыть процессуальные расходы – более 25 тысяч для каждого.

После такого приговора дело получило огласку, и омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что взял его под личный контроль. Он усматривает в приговоре нарушение права ребенка на защиту и справедливое судопроизводство.

Обвиняемые хотят мобилизоваться

Закарпатская прокуратура подала апелляционную жалобу с требованием отменить приговор и вынести новый. После этого апелляционный суд вернул дело в новое рассмотрение. Но обвиняемые решили, что им снова все сойдет с рук.

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В 2024 году двое обвиняемых по делу об изнасиловании несовершеннолетней девушки на Закарпатье стали совершеннолетними и прямо перед завершением судебного разбирательства внезапно захотели стать военными, поэтому решили мобилизоваться.

“Обуховский РТЦК, вероятно, помогает обвиняемым в деле об изнасиловании девочки в Закарпатье уйти от правосудия через мобилизацию Двое обвиняемых в деле изнасилования девочки в Закарпатье пытаются избежать ответственности. В марте этого года им исполнилось 18 лет, и именно сейчас, перед завершением судебного разбирательства, обвиняемые решили мобилизоваться", — говорится в сообщении юридической компании "Миллер", адвокаты которой представляют интересы потерпевшей.

Мобилизация как способ избежать наказания

По словам адвокатов, двое обвиняемых, которым исполнилось 18 лет, не имеют военного образования, не проходили срочную службу и не являются офицерами запаса, поэтому их не могут мобилизовать без добровольного согласия.

Впрочем, на заседании 22 октября их защита подала ходатайство об отложении судебного разбирательства из-за того, что накануне обвиняемых мобилизовали. При этом предоставленные копии повесток о вызове в ТЦК не были никем заверены, кроме того, их выдал Обуховский РТЦК в Киевской области, хотя обвиняемые постоянно проживают в Закарпатской области, отмечают адвокаты.

Адвокаты заявили об аналогичной ситуации с Обуховским РТЦК в Кагарлыкском деле — обвиняемые в изнасиловании полицейские решили мобилизоваться именно перед оглашением приговора. Напомним, что к 11 годам заключения были приговорены двое полицейских, которые обвинялись в изнасиловании и пытках женщины в отделении полиции в Кагарлыке на Киевщине 3 года назад.

Махинации обвиняемых

Адвокат Юридической компании Миллер Илья Воробьев предполагает, что история с мобилизацией подозреваемых в групповом изнасиловании в Закарпатье была сделана для того, чтобы затянуть судебный процесс и избежать справедливого наказания.

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В юридической компании объясняют, что такая ситуация по своей сути приведет к остановке судебного разбирательства в отношении двух обвиняемых к моменту их демобилизации. Кроме того, третьему обвиняемому в ноябре этого года также исполнится 18, и, вероятно, он тоже попытается таким же способом избежать наказания.

Об этом случае высказалась известная ведущая и общественная активистка Маша Ефросинина.

“Каждый раз, когда в Закарпатском деле об изнасиловании несовершеннолетнего начинается очередное судебное заседание, я искренне надеюсь, что смогу наконец-то написать: это завершилось, справедливый приговор вынесен. Но каждый раз это дело заходит на новый виток ада под названием гнилая система. Ад, который длится более трех лет, в течение которых маленькая девочка, изнасилованная тремя отбросами, ждет справедливости”, — написала она.

Ефросинина также обратила внимание на то, что обвиняемые едут в 700 км от дома мобилизоваться через Обуховский ТЦК, где уже мобилизовывались другие обвиняемые в изнасиловании – полицейские из Кагарлика.

“Вы, вероятно, помните это резонансное дело. И тоже накануне оглашения приговора. Такие вот стечение обстоятельств в Обуховском ТЦК», — отметила она.

Где справедливость?

Общественная активистка говорит, что ей "очень хочется верить, что этот плевок в лицо обществу, ожидающему справедливость, и в первую очередь военным, которые нас защищают, еще можно остановить". Более того, она отметила, что осознанно освещает весь процесс об изнасиловании ребенка только в одном деле – для того, чтобы увидеть всю реальность под названием "привлечения обидчика к ответственности за насилие" в нашей стране от А до Я.

“А сколько детей и женщин насилуют каждый день? И сколько обидчиков даже до полиции "не доходят". Представить просто страшно, охватывает ужас и отчаяние. Насилие в нашей стране не наказуемо справедливо”, – написала она.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Побил, изнасиловал и поджег! Умерла девочка, с которой зверски поиздевался подросток!"

Напомним, на Закарпатье двое 14-летних парней, подозреваемых в изнасиловании женщины с инвалидностью, срочно уехали за границу.

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