Насколько Европа отстает от России в производстве дронов: вы будете удивлены

Андрюс Кубилюс

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Украина и Европейский Союз запустили Альянс дронов. Сегодня в Брюсселе проходит его учредительное заседание. Украинские и европейские оборонные компании работают вместе, чтобы производить больше беспилотников. И делать это быстрее. Вызовы и цели наметил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Как Европа отстает от России? Подробности из Брюсселя рассказала корреспондентка Радио Свобода Звездная Степаненко специально для ТСН.

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Европа регулярно сталкивается с неизвестными дронами в своем воздушном пространстве. Их обнаруживают вблизи критической инфраструктуры. Тем острее чувствуется необходимость наращивать собственные оборонительные возможности. Европейские политики говорят, что войны на континенте нет, но и мирными эти времена тоже не назвать.

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Эти слова сегодня повторял и еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, открывая учредительное заседание Альянса дронов Украина-ЕС. В него входят девять украинских и девять европейских участников: производители, инноваторы, стартаперы. Отобрали, как объяснил чиновник, лучших из лучших. Европа хочет научиться у Украины ведению современной войны. А Украине предложить передовые технологии и континентальный масштаб производства. Для этого объединяют усилия и возможности.

Звездная Степаненко

«Мы будем работать над ускорением создания совместных предприятий и совместного производства между компаниями ЕС и Украины, а также реализацией очень важных европейских оборонных проектов. Во-вторых, мы должны обеспечить готовность к масштабированию. Нам необходимы производственные линии, которые будут оставаться теплыми в спокойные периоды. В-третьих, необходимо определить и разработать способы решения проблем с цепями снабжения», — говорит еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

ЕС сейчас производит полтора миллиона дронов в год. Украина — в шесть раз больше. Приблизительно такие же объемы — в России. Не обязательно производить столько же, полагает Кубилюс. Но важно иметь соответствующие производственные возможности, чтобы при необходимости быстро задействовать их. Следующее заседание Альянса дронов планируют провести до конца года. Главным вызовом для Украины остаются обстрелы баллистическими ракетами. И Еврокомиссия выделяет деньги на ПВО. Сегодня решение, принятое ранее, было утверждено окончательно.

«Еврокомиссия одобрила дополнительные 6,1 млрд евро, которые Украина сможет использовать для закупки различной оборонной продукции в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. Это решение также позволяет Украине закупать ракеты PAC-3 для систем Patriot», — говорит представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

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Вопрос остается в том, доступны ли эти дефицитные перехватчики на рынке. США увеличивают их создание. Но Украине они нужны срочно. Ее министр обороны на днях предложил партнерам обмен. Украина хочет одолжить у них ракеты, которые сейчас находятся на их складах. А вернуть новые, но позже: когда получит свои законтрактованные поставки. Об этой же схеме сегодня рассказывал Кубилюс. Страны, с которыми такой обмен теоретически возможен, он не назвал.

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