"Насколько нас хватит, будет видно": воины ВСУ рассказали о тяжелых боях на Бахмутском направлении

Южнее Ивановского оккупанты оккупанты пытались оттеснить наших защитников за прошедшие сутки. Вражеская авиация бьет по позициям нашей пехоты, тогда как под Бахмутом оккупанты на мотоциклах пытаются заскочить на наши укрепрайоны. Вместо этого попадают под прицельный огонь артиллерии ударных дронов и минные заграждения. Артиллеристы 22 отдельной механизированной бригады прикрывают пехоту вблизи Клещеевки.

Об этом говорится в репортаже съемочной группы корреспондента ТСН Маргариты Потаповой.

Пушкари 22 бригады работают под ночным небом по вражеской пехоте, которая движется на Клищеевку и Ивановское.

"Пошли дымы, потом поехала техника, но не доехала там 4 танка и БТРы - бахает на фоне, мы не присматривались, мы работали достаточно быстро остановили их", - говорит командир взвода "Кубик".

Утром самолеты оккупантов сыплют ракетами по нашим защитникам, оставляя после себя инверсионные следы в небе. Накануне российскую "сушку" зенитчики 110 бригады успешно приземлили.

Бахмутское направление

Среди побитых деревьев вокруг позиции подразделения артиллерии. Этот экипаж 122-мм пушки точно насыпает по вражеским целям убийственными снарядами.

Игорь с позывным "Кубик" имеет свои специальные формулы, которые учитывают заряд пороха, температуру воздуха и расстояние до цели. В армии Игорь служит чуть больше года. За месяц до полномасштабной войны он вернулся из Британии, где жил и работал несколько лет, в Украину, чтобы навестить родных. Родственников вывез, а сам вернулся, чтобы защищать свое.

Пушка успешно отработала по российской группе БПЛА, которая выискивала для ударных дронов новые цели. Наша птичка в небе фиксирует поражение.

"Я по "штатке" командир пушки, но так как количество людей мало у нас, то я выполняю обязанности заряжающего. Машинка старая работает исправно", - говорит командир пушки "Доцент".

Для 44-летнего Петра это уже третья по счету служба в армии после срочной и контракта в 2015 году. Тогда винничанин оборонял соседнее Авдеевское направление. Те места россияне уже оккупировали.

В направлении Клищиевки россияне не оставляют попыток оттеснить наших защитников. Украинские пилоты коптеров метр за метром отслеживают передвижения вражеских сил в захваченном оккупантами Бахмуте. В центре города - ни одного уцелевшего здания, от многоэтажек кое-где остались только каркасы и сплошная пустота там, где когда-то кипела жизнь.

Александр родом с Кировоградщины за полтора года в армии к постоянным обстрелам и отражению российских штурмов уже привык. Среди детских рисунков показывает нам фото своего 2-летнего сына, ради которого он пошел защищать страну. Единственное, о чем жалеет - что из-за россиян он не видит, как растет его ребенок.

"Как пошел в армию, он только начинал ползать. Видел раз, как был в отпуске, он уже бегал. Мы здесь, чтобы этого всего не видели они, а там насколько нас хватит, будет видно", - говорит он.

Донетчина

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