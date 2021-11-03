"Насмешка над медиками и родными умерших": в Минздраве отреагировали на митинг антивакцинаторов в Киеве

"Насмешка над медиками и родными умерших": в Минздраве отреагировали на митинг антивакцинаторов в Киеве

Ляшко призвал украинцев не верить фейкам, не слушать советы в соцсетях и пользоваться только проверенной информацией.

Митинг антивакцинаторов, которые в Киеве перекрывали движение транспорта на улицах 3 ноября, является "насмешкой над медиками". Такое мнение высказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Об этом глава Минздрава заявил на брифинге 3 ноября.

"Собрание людей, которые мы видим сегодня с призывами не вакцинироваться – это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за ковода. Поверьте, в реанимациях этот антивакцинаторский дух очень быстро исчезает, а поддельные сертификаты не работают. Очень хочу, чтобы вы это осознали именно сейчас", — высказался Ляшко.

Глава Минздрава призвал украинцев не верить фейкам, не слушать советов в соцсетях, а пользоваться только проверенной информацией. В качестве примера – страницы Минздрава, ВОЗ и ЦОС.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, Киев от 1 ноября вошел в "красную" зону карантина, в городе ужесточили ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Утром 3 ноября под Верховной Радой антивакцинаторы собрались на митинг и перекрыли ряд улиц Киева. Митингующие называют себя движением за права человека. Уверяют, что приехали со всей Украины.

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