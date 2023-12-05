"Наспех засыпали землей": загадочная смерть девушки в Чернигове всколыхнула Украину

На Черниговщине расследуется жуткое убийство, которое пытались выдать за смерть по болезни.

Что известно о загадочной смерти девушки, говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.UA.

Загадочное убийство в Чернигове

Апрель 2022 года – Чернигов только начинает приходить в себя от осады российских террористов, город продолжают обстреливать оккупанты, местные гибнуть, если бы не звучало, к мертвым здесь уже привыкли.

Вот и в ночь на 16 апреля в одну из местных больниц сообщают о, на первый взгляд, обычной смерти местной жительницы Виктории Лещенко. Врачи называют причину — "Заболевание, обусловленное ВИЧ".

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На этом все могло бы и закончиться, если бы не подруги умершей, случайно успевающие сделать фото тела из морга, которые впоследствии буквально перевернут дело. К журналистам ТСН.ua обратились друзья и родные Виктории – той самой, загадочно погибшей. Они и забили тревогу и потребовали расследования дела, несмотря на то, что последние находятся по ту сторону океана, в США. Сестра девушки сразу указала на гражданского мужа Виктории, уверена, что к ее смерти руку приложил именно он, а в разговоре с ней пытался убедить, что все это – досадная случайность.

"Ко мне поступило сообщение от школьной знакомой: "Веки нет". Вроде бы позвонил по телефону ее гражданский муж и сказал, что она ночью умерла. Он впоследствии позвонил и мне и рассказывал, что Вика пришла откуда-то, легла, уснула и умерла”, – рассказывает сестра погибшей Ирина Шорт.

Почему сестра была в шоке, когда увидела тело девушки?

Даже на фото на теле девушки отчетливо видны кровоподтеки и раны, говорит сестра. Женщина изуродована, однако в выводе о причинах смерти об этом ни слова, а Викторию спешно хоронят. Сестра погибшей уверена, так поторопились, потому что было, что скрывать.

"Понимаете, я с ней разговаривала день до этого по видеосвязи, я видела ее, она была абсолютно нормальная, у нее не было никаких кровоподтеков, никаких повреждений, – говорит Ирина Шорт. – Я считаю, преступник и его родственники помогли, чтобы все так случилось, чтобы в выводе об этом речь не шла, чтобы ее засыпали землей спешно, чтобы скрыть убийство".

Что известно о семейной паре?

Без мамы остался 11-летний ребенок. Виктория и Владимир жили в гражданском браке около года, но сестра выступала против этих отношений, потому что еще в начале этого знакомства так называемый мужчина постоянно разбрасывался угрозами расправой над Викой, если родные не заплатят. И даже снимал на видео, как он избивает девушку.

"У меня был инцидент с ним, это было еще 9 апреля 2021 года. Он мне позвонил из номера моей сестры. Говорит мне "Я муж Вики", хотя она мне о нем не говорила... Начал угрожать, — звонил моему мужу и требовал деньги", – рассказывает сестра погибшей Ирина Шорт.

"Он раньше даже звонил мне, и требовал денег, угрожал избить Вику. Позже в тот же день он прислал мне видео, на котором он ее бьет, но это было одно из тех видео, которое исчезает после того, как вы его увидели", – добавляет Грант Шорт, муж Ирины.

Гражданский мужчина уже был "замешан" в криминале

О том, что мужчина – садист, в Сети уже есть информация 10-летней давности. ТСН делала об этом материал. Мужчина чуть не забил до смерти свою жертву арматурой, но кара его так и не догнала. И тогда мужчина избежал тюрьма, а женщина встретила своего обидчика снова.

Мужчину "крышует" отец?

Тогда потерпевшая вспоминала об отце мужчины, который якобы "помогает ему избежать ответственности за поступки". О том же и сейчас говорят общие знакомые пары Виктории и Владимира. По их словам, подозреваемый часто хвастался связями своего отца, мол, "он все решает".

Что известно об отце подозреваемого?

Так что о нем нашим коллегам тоже удалось узнать некоторые интересные факты. П. старший был членом черниговской областной организации такой партии "Левая оппозиция" с откровенно пророссийскими взглядами и коммунистически -"региональным" прошлым.

После начала полномасштабного вторжения президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о приостановлении деятельности ряда политических партий. В список попала и эта самая "Левая Оппозиция", а 16 июня восьмой апелляционный суд Львова вообще запрещает эту партию.

Но похоже П. старший и дальше топит за Россию, потому что уже 20 июля 2023 года Черниговский суд выносит ему обвинительный приговор по делу об "оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификации ее участников". Судьи решили назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы, но освободили от его отбывания с условием, что он в течение года не совершит нового уголовного преступления. Сейчас полиция взялась за сына, фигуранту уже даже вручено подозрение, говорят правоохранители.

"Следователями следственного отдела Черниговского районного управления полиции осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нанесения Лещенко В. тяжких телесных повреждений, в результате которых последняя скончалась", — отметили правоохранители.

Что говорят адвокаты?

Адвокат потерпевших подтверждает слова полиции и говорит, что ныне подозреваемый под домашним арестом, но открытым остается вопрос, почему правоохранители сразу не принялись расследовать дело с явными признаками насильственной смерти. Теперь в эту запутанную историю, по словам адвоката, вмешалось и Государственное Бюро расследований, которое после расследования скажет, действительно ли в этом случае есть основания подозревать работника полиции в совершении служебного преступления.

От домашнего насилия страдает больше женщин, чем вы думаете

Но на лицо и факты домашнего насилия. Обращалась ли умершая Виктория в полицию из-за этого – неизвестно. Впрочем, то, что гражданский муж был садистом – утверждают родные девушки. Что делать с теми, кто протягивает руки к женщинам, давно пора утвердить на законодательном уровне, ведь ежегодно в Украине ситуация с домашними тиранами только ухудшается, никуда не делась эта проблема и во время войны.

Только по официальной статистике от Программы развития ООН, в результате домашнего насилия ежегодно в Украине погибают 600 женщин, а страдают от тиранов около 2 миллионов человек. Статистика говорит, что более 80% — это насилие мужчин в отношении женщин. А за 2022 год в полицию поступило более 244 тысяч обращений по поводу фактов домашнего насилия, что на 40% больше, чем в предыдущем году и на 15% больше, чем в 2020 году и на 41% больше, чем в 2019 году. Это страшные цифры, с которыми срочно что-то нужно делать, а главное женщинам не стесняться и не бояться говорить об этом. Каждый тиран должен быть наказан по всей строгости закона.

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"Ее спешно засыпали землей, чтобы скрыть убийство!" Загадочная смерть девушки всколыхнула Украину!