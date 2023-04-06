Наср*ть под дверью, постоять в очереди и напиться вместе: украинцы в военное положение осваивают новые "профессии"

Пока чиновники прогнозируют, что безработица в Украине в течение 2023 года будет оставаться на высоком уровне, около 26% (об этом говорится в инфляционном отчете НБУ), участились случаи, когда украинцы самостоятельно переквалифицируются на специалистов очень узкого профиля. Как оказалось, кое-кто предлагает довольно необычные услуги. Часть из них даже граничит с криминалом.

Мститель по предоплате

Например, в последнее время в соцсетях и на сайтах бесплатных объявлений появилось несколько объявлений от мужчины, предлагавшего желающим услуги мстителя.

Другими словами, он предлагал справить естественную нужду под дверью того, кому захочет отомстить заказчик такой необычной услуги.

Скриншот из соцсети

В своем объявлении исполнитель услуги отмечает, что работает только по предоплате: "Первая часть (денег) – до выполения, другая – после фотоотчета". В общей сложности за свою услугу мужчина хотел получить 310 гривен и утверждал, что работает в Полтаве.

Почти сразу под объявлением появились комментарии интересовавшихся выполнением такого заказа. "А если у этого с...руна будет 10 заказов в день, то, интересно, как их выполнит?", — спросил один из комментаторов.

Правоохранители пока не разыскивают

В свою очередь, в полиции Полтавщины нам ответили, что такое объявление правоохранители видели, но до сих пор в полицию с жалобами на подобное хулиганство никто не обращался.

" Если обратятся люди и будут пострадавшие от этого, то случаю будет дана правовая квалификация. Кстати, нет подтверждений, что объявление имеет отношение к Полтаве", — ответил нам спикер полиции Полтавщины Юрий Сулаев. Законодательством за мелкое хулиганство предусмотрены штрафы от 51 грн. до 119 грн. или арест на 15 суток.

Как выяснилось, подобные объявления с предложением такой услуги намного раньше появлялись на российских сайтах бесплатных объявлений, но, как и в Украине, оперативно удалялись администраторами интернет-ресурсов.

Выпить вместе, пообщаться и постоять в очереди

В то же время, предложений о других необычных услугах в украинском сегменте интернета хватает.

Предложение переписки за деньги. Скриншот с сайта объявлений

К примеру, несколько авторов объявлений предлагают услугу переписки за деньги. Харьковчанка, которая представилась Евой из Салтовского района, написала, что пообщается час в мессенджере за 150 гривен, а 26-летний киевлянин из Святошинского района предлагает услугу по распитию алкоголя. Свою услугу он оценивает в 100 гривен. Мужчина отмечает, что "может выпить сколько угодно, пока не станет плохо".

Скриншот с сайта объявлений

В Одессе тем временем автор одного из объявлений предлагал услугу по стоянию в очереди в McDonalds, но при этом стоимость услуги не указал.

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