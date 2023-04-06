Наср*ть под дверью, постоять в очереди и напиться вместе: украинцы в военное положение осваивают новые "профессии"

Некоторые из украинцев предлагают услуги мстителей и собеседников за рюмкой.
Пока чиновники прогнозируют, что безработица в Украине в течение 2023 года будет оставаться на высоком уровне, около 26% (об этом говорится в инфляционном отчете НБУ), участились случаи, когда украинцы самостоятельно переквалифицируются на специалистов очень узкого профиля. Как оказалось, кое-кто предлагает довольно необычные услуги. Часть из них даже граничит с криминалом.
Мститель по предоплате
Например, в последнее время в соцсетях и на сайтах бесплатных объявлений появилось несколько объявлений от мужчины, предлагавшего желающим услуги мстителя.
Другими словами, он предлагал справить естественную нужду под дверью того, кому захочет отомстить заказчик такой необычной услуги.
В своем объявлении исполнитель услуги отмечает, что работает только по предоплате: "Первая часть (денег) – до выполения, другая – после фотоотчета". В общей сложности за свою услугу мужчина хотел получить 310 гривен и утверждал, что работает в Полтаве.
Почти сразу под объявлением появились комментарии интересовавшихся выполнением такого заказа. "А если у этого с...руна будет 10 заказов в день, то, интересно, как их выполнит?", — спросил один из комментаторов.
Правоохранители пока не разыскивают
В свою очередь, в полиции Полтавщины нам ответили, что такое объявление правоохранители видели, но до сих пор в полицию с жалобами на подобное хулиганство никто не обращался.
" Если обратятся люди и будут пострадавшие от этого, то случаю будет дана правовая квалификация. Кстати, нет подтверждений, что объявление имеет отношение к Полтаве", — ответил нам спикер полиции Полтавщины Юрий Сулаев. Законодательством за мелкое хулиганство предусмотрены штрафы от 51 грн. до 119 грн. или арест на 15 суток.
Как выяснилось, подобные объявления с предложением такой услуги намного раньше появлялись на российских сайтах бесплатных объявлений, но, как и в Украине, оперативно удалялись администраторами интернет-ресурсов.
Выпить вместе, пообщаться и постоять в очереди
В то же время, предложений о других необычных услугах в украинском сегменте интернета хватает.
К примеру, несколько авторов объявлений предлагают услугу переписки за деньги. Харьковчанка, которая представилась Евой из Салтовского района, написала, что пообщается час в мессенджере за 150 гривен, а 26-летний киевлянин из Святошинского района предлагает услугу по распитию алкоголя. Свою услугу он оценивает в 100 гривен. Мужчина отмечает, что "может выпить сколько угодно, пока не станет плохо".
В Одессе тем временем автор одного из объявлений предлагал услугу по стоянию в очереди в McDonalds, но при этом стоимость услуги не указал.
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