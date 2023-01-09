Настоящие паляницы только в Винницкой области: местный обрядовый хлеб назвали нематериальным культурным наследием

Душистые караваи, калачи и паляницы — традиционный обрядовый хлеб, которые пекут в Винницкой области, вошел в перечень нематериального культурного наследия Украины. Соответствующий приказ был опубликован в Министерстве культуры и информационной политики. Там считают, что именно в Винницкой области до сих пор сохранились уникальные традиции выпекания хлеба, говорится в ТСН.

“Полотенце, на него зерно, чтобы как род, так и год, были щедрыми”, — говорит хозяйка Лилия, которая замесила тесто для выпечки.

Еще до того, как развести тесто, Лилия выполняет традиционный ритуал, чтобы следующий урожай был хорошим и дал много хлеба. Выпекает караваи женщина уже более трех десятков лет. "Профессионально, уже 33 года. Это мое любимое дело, это не обученная, не заставленная, это моя жизнь”, — говорит женщина.

Мастерица во время съемки ТСН выпекала сразу три вида обрядовых хлебов — каравай, паляницу и рождественский кныш. Секретами, которые передала Лилии еще ее бабушка Хима, женщина охотно делится. “Мы растворяем ее на топленом молоке, добавляем немного воды. Кладем, сметанку, яичко, чтобы он был праздничным. Немного сахара. Сахар – это секрет, он поднимает, хлеб становится пышнее”, – рассказывает Лилия Ступак.

Главная составляющая пышного хлеба – тесто надо изрядно замесить, и главное – со светлыми мыслями.

Лилия уже знает, каким хлебом будет встречать и защитников после победы. У нее разные рецепты паляниц, к разным событиям. Хлебы мастерицы известны не только в родной Байковке, но и по всей Винницкой области.

Женщина выпекает каравай для помолвки, поэтому орнаменты и цветы из теста делает особенные. “Когда рождается, дают женщине паляницу. Когда крестим младенца, пекут маленький калачик, вставляется цветочек, чтобы малыш стояла до года. У нас каравай идет и к росписи, и к венчанию, и к почитанию молодого, молодой”, — рассказывает хозяйка.

В печи уже готов рождественский хлеб – кныш. Его готовят из муки тонкого помола, внутри – вкусная начинка. Кныш, говорит хозяйка, нужно есть до окончания праздников. "Кныш готов, он имеет такое определение трех праздников — три праздника придут к нам в гости, и как бабушка говорила, надо посыпать маком, чтобы никакое зло к нам не зашло", — говорит женщина.

Еще один оберег, которым на Рождество украшают традиционный винницкий хлеб – вылепленный из теста ягненок.

В канун рождественских праздников Минкульт Украины признал винницкие караваи нематериальным культурным наследием Украины, потому что именно здесь до сих пор сохранились древние традиции выпечки. "Это символ благополучия, хлеб символ добра, изобилия, в семье, когда есть хлеб на столе и то будет все в порядке, и будет мир в нашей Украине", — говорят эксперты.

Местные мастерицы сохранили рецепты более ста разновидностей обрядовых хлебов — с разной рецептурой, текстурой, отделкой и начинками. Готовы делиться ими со всеми хозяйками, чтобы сохранить древние пекарские традиции. Лилия говорит, все сто рецептов не знает, но те, которые оставила ей бабушка, обязательно передаст потомкам.

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