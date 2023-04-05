"Настоящие убийцы жарят шашлыки": на Черниговщине мать призвала честно расследовать загадочную смерть военного

Сегодня, 5 апреля, в Черниговской области апелляционный суд оставил под стражей местного жителя Андрея Бобкова, который является фигурантом громкой и трагической истории, которая, в свою очередь, получила резонанс на местном уровне в городе Остер.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщил один из адвокатов арестованного Дмитрий Воробей.

Подробности трагедии, которая произошла в конце прошлого года, нам в комментарии рассказала мать подозреваемого, волонтер Ольга Бобкова.

"Все это произошло 12 декабря. В этот день моему сыну, Андрею Бобкову, исполнилось 20 лет. Он приехал из Киева в Остер отпраздновать свой день рождения, — рассказывает Ольга Бобкова. — Он арендовал кафе, пригласил туда своих друзей. Там и случилась эта беда. Планировали начать празднование в 15.00, но начали где-то в 16.00".

На вопрос о том, что же случилось, Ольга говорит так: "Как рассказывают, произошла драка между военными и гостями Андрея. Военных было где-то 5-6 человек, столько было и гражданских. Из-за чего произошла драка – точно неизвестно. Говорят, что кто-то к кому-то залез в машину.Также есть информация, что один из гостей, находившийся на улице, забежал в кафе и позвал на помощь других. Все побежали, но по данным свидетелей, мой Андрей не пошел с ними на улицу. Он остался в помещении, потом спросил ребят о том, что же произошло. В это время он увидел, что рядом нет его младшего брата, Игоря, и начал его искать".

К этому Ольга добавляет, что в какой-то момент ее сын Андрей снял рубашку. "Возможно, он подумал, что его кто-то ударил и намеревался разобраться. Но тысячу процентов, что военного, Евгения (умершего на месте происшествия – Ред.) Андрей не бил. Свидетели рассказывают, что к драке причастны другие люди. Мое мнение такое, что когда приехала полиция, то увидели Андрея без рубашки. Именно поэтому он привлек к себе внимание. Его забрали и допрашивали. Но в драке он не принимал участия. Я ему верю на миллион процентов", — говорит Ольга Бобкова.

Кроме этого, она говорит, что в компании был человек, обвинивший Андрея в том, что удар наносил он.

"Этот человек из тех, кто был среди гостей Андрея. Он дал против Андрея показания. Другие свидетели говорят обратное, говорят о том, что Андрей вышел из кафе уже после того, когда военный, теперь уже умерший, лежал без сознания. 20 декабря Андрею вручили подозрение, 21-го арестовали. Настоящие убийцы на свободе, ходят с улыбкой, жарят шашлыки. Об этом весь город знает. Почему их не задержали? Поговаривают, что родители одного из них так и говорят, что они будут платить столько, сколько нужно, но их сын сидеть не будет. Об этих людях говорят, что их родственник работает в спецслужбе и деньги водятся. А почему мой сын должен сидеть?", — в отчаянии говорит Ольга Бобкова.

Резюмируя, Ольга Бобкова подчеркивает, что есть свидетели, которые хотят предоставить правдивые показания.

"Но в полиции им ответили, что не нужно давать показаний. А если понадобится, то их пообещали вызвать. Когда эти люди узнали, что Андрея арестовали, то только после вмешательства адвоката у них приняли показания. Люди видели то, кто и чем избивал. Андрея там и близко не было. Есть свидетели того, от удара кого именно умер военный. Кроме этого, есть еще один свидетель того, как все происходило", – подчеркивает Ольга Бобкова.

В полиции Черниговской области сообщили, что досудебное расследование осуществляют они.

"Полиция собрала достаточную доказательную базу и сообщила о подозрении гражданину. Сейчас идет досудебное расследование под процессуальным руководством прокуратуры", — сообщила пресс-служба ГУНП в Черниговской области.

В свою очередь в пресс-службе Черниговской областной прокуратуры ситуацию нам прокомментировали так: "Досудебным расследованием установлено, что 12 декабря 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения по мотивам внезапно возникших неприязненных отношений умышленно нанес пострадавшему телесные повреждения, в результате которых последний умер на месте. После этого, учитывая полученные в ходе расследования доказательства, 20 декабря лицу было сообщено о подозрении. Судом подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей".

К этому в прокуратуре добавили, что точка в расследовании еще не поставлена.

"В настоящее время проводятся следственные розыскные действия, направленные на обеспечение быстрого полного и беспристрастного расследования. Проверяются доводы стороны защиты и по результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, поэтому следствие продолжается", — добавили в прокуратуре.

При этом в прокуратуре добавляют, что подозреваемый сначала не задерживался правоохранителями, а под стражу был взят по решению суда.

Адвокат Андрея Бобкова, Дмитрий Воробей, не соглашаясь с доводами следствия и решением суда, говорит, что в материалах дела есть доказательства совершения данного преступления другим лицом.

"Почему суд принял именно такое решение – этого пока неизвестно. Мы не опускаем рук и будем бороться за победу справедливости. По нашему мнению, пока настоящие преступники будут комфортно чувствовать себя на свободе, мы точно не построим настоящего европейского общества. Стороной защиты были найдены свидетели, показания которых указывают на непричастность к преступлению нашего клиента, а на причастность других лиц ”, – резюмировал адвокат.

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