Настоящий ад в Чернигове: все о циничной атаке РФ, количестве жертв и пострадавших

Утром 17 апреля россияне нанесли три ракетных удара по почти центру Чернигова.

Страшное утро для Украины. Российские войска нанесли три ракетных удара по Чернигову. Разрушены многоэтажки, в домах выбиты окна. К сожалению, много погибших и пострадавших. Утром 17 апреля было громко в Одессе и Кривом Роге.

Все подробности рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Удар по Чернигову

Утром 17 апреля россияне нанесли три ракетных удара по почти центру Чернигова. В военной администрации сообщили о погибших и раненых. Их количество, к сожалению, постоянно растет. На месте трагедии работают спасатели и медики. Первые подробности — от исполняющего обязанности городского головы Чернигова Александра Ломака в эфире "1+1" в рамках телемарафона "Единые новости".

В городе разбиты остановки, выбиты окна в домах. Все медучреждения сейчас работают в усиленном режиме. О том, что сейчас происходит в Черниговской областной больнице, сообщил генеральный директор Андрей Жиденко.

Черниговский областной центр крови также сообщает о необходимости в крови. На месте прилетов побывал и глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

В одном из телеграмм-каналов появилось видео из больницы в Чернигове во время атаки российскими ракетами. Слышны звуки взрывов, люди лежат на полу, на них падают обломки потолков и стен.

В районе, где находились прилеты, отключили все коммуникации. Поисково-спасательная операция продолжается.

Об ударе по Чернигову написал и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Также он отметил, что Украине крайне необходимо закрыть небо. Свои соболезнования погибшим и пострадавшим выразил президент Украины Владимир Зеленский:

“Чернигов. Идет спасательная операция после российского ракетного удара. Люди под завалами. По состоянию на данный момент известно о 20 пострадавших и 10 погибших. Мои соболезнования родным и близким.

К сожалению, количество погибших может возрасти. И этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решительность мира в противодействии российскому террору тоже была достаточной.

Террористы способны ломать жизнь только тогда, когда поначалу им удается запугать тех, кто способен остановить террор и защитить жизнь. Решительность не имеет значения. Поддержка имеет огромное значение. Украинской решительности достаточно. Нужна достаточная решительность партнеров и достаточная поддержка, которая будет отражать ее”.

Новые цифры о жертвах атаки российской армии сообщил Офис генпрокурора в 13:30. "В настоящее время число погибших в результате ракетного удара врага по Чернигову возросло до 14", — говорится в сообщении.

Около 13 часов глава МВД Игорь Клименко информировал о 13 погибших и более 60 травмированных в Чернигове. Среди пострадавших двое детей. Кроме того, сообщалось о по меньшей мере трех без вести пропавших. По его словам, среди погибших в результате российских обстрелов — 25-летняя лейтенантка полиции. Женщина жила в соседнем доме, находилась дома на больничном. Она получила смертельное осколочное ранение.

Взрывы в Одессе и Кривом Роге

После Чернигова россияне атаковали Одессу. Воздушная тревога в регионе была объявлена в 9:30, в Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения. В 9:34 в Одессе услышали взрыв. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Громко было и в Кривом Роге. Местные Телеграмм-каналы отмечают, что, вероятно, взрыв произошел рядом с городом. По словам жителей, взрыв походил на работу нашей противовоздушной обороны. В то же время, там призывали не обнародовать никаких деталей до появления официальной информации. Пока никаких подробностей нет.

Команда ТСН.ua выражает искренние соболезнования семьям погибших и желает быстрого выздоровления раненым. Рано или поздно страна-убийца Россия обязательно ответит за все нанесенное нашим людям горе.

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