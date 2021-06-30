Настоящий апокалипсис: как в Ровенской области оправляются от последствий мощного урагана

Настоящий апокалипсис: как в Ровенской области оправляются от последствий мощного урагана

Ветер сносил крыши, обрывал электропровода и выкорчевывал деревья.

В воздухе крутило шифер, перебрасывало ульи, стихия поднимала стоге сена и даже людей. Так непогода похозяйничала на Ровенщине. В селе Матеевка до сих пор не могут оправиться от урагана. Там уже шестые сутки люди без света, их дома без крыш, а на улицах выкорчеваны с корнем деревья. В громаде считают миллионные убытки. Энергетики же с утра до ночи ремонтируют оборванные провода.

Об этом говорится 30 июня во сюжете ТСН.19:30.

Эту непогоду сняли на видео в Ровно. То, что происходит, называли апокалипсисом. А в селе Матеевка даже телефоны боялись доставать. Прятались в домах. Ветер сносил крыши, обрывал электропровода и выкорчевывал деревья. Сельскую амбулаторию продырявила будто картонную. Сейчас ее ремонтируют.

А вот Василий и не знает, за что сначала браться. Начал с накрытия дома брезентом, чтобы дожди не затопили. Какой беды наделала стихия, рассказывает едва сдерживая отчаяние.

"Все летело — крыша, ульи, деревья", — рассказывает он.

Новости Украины: как в селе Ровенской области оправляются от последствий непогоды

Электричества в селе нет уже 6 сутки. Энергетики обещают восстановить свет к ночи. Просят их понять, ведь такое село не одно, поэтому работают без выходных — с утра до 11 вечера.

"39 населенных пунктов пострадали. Дерево упало и повредило женщине бедро. Сейчас надо собирать деньги и срочно помочь, чтобы сделать операцию", — рассказывает председатель Гощанского поселкового совета Николай Панчук.

Чтобы привести в порядок села, выделили 100 тыс. гривен. А нужно около 2 миллионов. Но чтобы их получить, нужно, чтобы областная комиссия признала стихию на Гощанщине чрезвычайной ситуацией. Заседать она будет уже на этой неделе.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области молния убила двух человек, в Житомирской — сожгла дом.

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