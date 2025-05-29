Ливни и град в Киеве и области / © ТСН

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Настоящий апокалипсис в Киеве и области! Мощная гроза накрыла регион: небо прорезают молнии, раскаты грома не стихают, а ветер валит деревья. В некоторых районах в области пропал свет, люди напугано прячутся от стихии.

Что произошло и какие последствия непогоды — смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Непогода на Киевщине

Мощный ливень накрыл Киев и область. Местные телеграм-каналы публикуют видео непогоды. Как заметно на кадрах, видимость плохая, а некоторые населенные пункты буквально засыпало градом.

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Кроме того, на видео попал момент падения дерева на автомобиль в центре Ирпеня.

Гром было слышно в разных районах Киева. Дождь лил, как из ведра. А в области кое-где даже начал исчезать свет.

Некоторые дороги в Киеве превратились в реки, а подъезды — в водопады.

А еще в Сети опубликовали видео с выпускниками одной из школ Киева. Вот, кому дождь — точно не помеха.

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Сколько продлится непогода?

По прогнозу украинского Гидрометцентра, опасные метеорологические явления по Киеву и Киевской области сохранятся до конца суток 29 мая. Речь идет о І уровне опасности, желтом. Заметьте, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Прогноз погоды на 30 мая

По данным сайта Sinoptik.ua, 30 мая в Киеве сохранится пасмурная погода. Днем будет идти дождь, но к вечеру он начнет ослабевать. Температура воздуха днем будет от +13 до +19. Ветер — до 5 м/с. А синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что 30 мая в Киеве дождей в целом станет меньше по сравнению с сегодняшним днем.

Западная часть Украины, значительная часть востока и центра окажется завтра хотя и временно, но в сухой погоде. Разве что какие-то локальные дожди прорвутся. Температура воздуха в пятницу снова распределится, как сейчас: на востоке +23+26 градусов, на западе +15+19 градусов, на остальной территории Украины +20+24 градуса.

По данным Диденко, с начала июня потеплеет, однако полного прекращения дождей не предвидится. Температура воздуха будет колебаться в пределах +23+26 градусов, на востоке и юге до +24+29 градусов, отметила синоптик.

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на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: НАСТОЯЩИЙ АПОКАЛИПСИС В КИЕВЕ И ОБЛАСТИ! ЛЮДИ В ШОКЕ! УЛИЦЫ ПЛИВУЮТ, В ПОДЪЕЗДАХ — ВОДОПАДЫ!