"Настоящий ужас": медик назвала опасный вирус у детей, который появился из-за локдауна

Известная украинская вирусолог и профессор Алла Мироненко, которая сейчас работает в ГУ "Киевском городском центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины", рассказала о последствиях локдауна для детей.

Об этом она сообщила в комментарии ТСН.ua.

Алла Мироненко отметила, что локдаун защитил от коронавируса лишь на время. Она подчеркнула, что малыши, которые первые два года жизни жили в изоляции сейчас находятся в группе риска.

"Во время пандемии, когда ограничения действовали для всех, родители оберегали своих младенцев от вирусов, что вполне естественно, и не каждому ребенку можно было сделать прививку. Родители делали все возможное, чтобы не инфицировать ребенка, чтобы он не умер. Сейчас эти дети, которым 2-3 года, пошли в детсады. И аденовирус, который является достаточно известным, стал настоящим ужасом для людей с определенным иммунным статусом, в данном случае, для детей до 5 лет", - отметила вирусолог.

Она назвала государства, в которых исследовали последствия локдауна для детей.

"Например, в Великобритании он вызвал очень тяжелые гепатиты - трети маленьких детей нужно было делать трансплантацию печени. И это от простого аденовируса! А во Франции бронхиолиты, то есть фактически пневмония, у маленьких детей были вызваны РСВ. Это вообще для маленьких детей опасная респираторная болезнь, которая вызывает спазм бронхов и имеет высокую летальность для детей до 1 года. Более того, даже у старших детей во Франции это вызвало пневмонию", - отметила она.

Напомним, стало известно, сколько людей в Украине заболело "ковидом".

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