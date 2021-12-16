Наступила на ногу: на Ровенщине в караоке-баре из-за танцев женщина жестоко избила другую посетительницу

Подозреваемая должна заплатить потерпевшей почти 30 тыс. моральной и материальной компенсации.

В г. Вараш Ровенской области женщина в караоке-баре жестоко избила другую посетительницу, потому что во время танцев она наступила ей на ногу.

Об этом идет речь в приговоре Кузнецовского городского суда Ровенской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, 7 июля 2021 женщина отдыхала в караоке-баре. Там во время танцев потерпевшая наступила ей на ногу. Это разозлило подозреваемую она разбила на ее голове стакан, а после этого еще и порезала незнакомку стеклом. Пострадавшей вызвали скорую и она обратилась в полицию. Медики диагностировали у пострадавшей травмы средней тяжести.

Подозреваемая свою вину признала. Она рассказала, что драка началась из-за того, что потерпевшая наступила ей на ногу.

Следствие установило, что напавшая женщина в тот день выпила три стакана пива. Также суд учел и то, что подозреваемая воспитывает троих детей. Поэтому ее признали виновной по ч.1 ст.122 УК Украины и присудили 2 года лишения свободы. Однако суд освободил женщину от отбывания наказания, установив испытательный срок. Подозреваемая должна заплатить потерпевшей 9751 грн. материальной компенсации и 20 тыс. грн. моральной.

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