Наступит ли мир в Украине после Нового года: Жданов дал неожиданный прогноз

Несмотря на оптимистичные сигналы со стороны европейских лидеров, украинские военные аналитики оценивают ситуацию более сдержанно. Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что рассчитывать на скорейшее завершение войны пока не стоит.

Об этом он рассказал в комментарии ТСН.ua.

По словам эксперта, в ближайшее время Украину вряд ли ждут кардинальные изменения на фронте или прорывы в переговорах.

«Продолжаем воевать, как воевали. Надо продолжать дипломатическую работу по оказанию нам помощи в любом виде — финансовом, экономическом, политическом и, самое главное, военном», — отметил Жданов.

Эксперт подчеркивает, что стабильная и масштабная поддержка партнеров остается ключевым условием усиления обороны Украины и дальнейшего давления на Россию.

«Кстати, очень странно, господин Стубб называет документ „мирное соглашение в 20 пунктов“ и в то же время не отмечает, а какой же второй и третий документ, где они и как они называются. Его слова не стыкуются ни с Путиным, ни с Трампом, потому что они рассматривают документ из 28 пунктов. Даже здесь расхождение. Где здесь точки пересечения, где здесь возможны контакты? Я не вижу ни одной», — говорит Олег Жданов.

Несмотря на пессимистические прогнозы по скорому завершению войны, Жданов отмечает, что российская армия постепенно истощается. По его словам, признаки этого уже заметны прямо на поле боя. Эксперт убежден, что в окружении Владимира Путина есть люди, осознающие реальное положение дел, однако сам российский диктатор, по его мнению, не согласится на предложенный 20-пунктный план.

Почему? Потому что для него это проигрыш. Ему очень нужна оперативная пауза. Я не знаю, понимает ли он или не понимает ли это. Потому что нужно доукомплектовать и техникой, и в особенности личным составом вооруженные силы России. Иначе они начнут проседать на поле боя. Что мы и сейчас уже чувствуем, и наши военные об этом говорят», — говорит военный эксперт.

Вместе с тем, даже оперативная пауза, по словам эксперта, нуждается в политических уступках, на которые Кремль не готов.

«Потому что для него это будет проигрыш и его политическая карьера просто полетит вниз. Поэтому он требует полного подписания документа в условиях Российской Федерации».

Жданов также прокомментировал последние заявления Дональда Трампа. По словам эксперта, президент США демонстрирует, что ему в целом безразлично детали соглашения — главное, чтобы боевые действия прекратились. В то же время, по мнению Жданова, у Трампа есть свои причины спешить.

«Кстати, он почему торопится — по двум причинам. Во-первых, к 1 января истекает срок подачи кандидатов на Нобелевскую премию мира. И вторая причина, я так понимаю, что Путин поставил жесткий дедлайн, если Трамп до 1 января ему не подарит прекращение огня, то он может начать объявлять некий компромат на Трампа», — отметил Жданов, объясняя политический контекст переговоров.

Он также добавил, что в ситуации играет роль и внутренняя политика США. По словам эксперта, Трамп «рассчитывает на принцип, что победителей не судят», и в случае подписания соглашения к Новому году сможет защищаться от критики, заявляя: «Смотрите, я остановил самую кровавую войну после Второй мировой».

Как отметил Жданов, отсутствие соглашения до 1 января может стать серьезной проблемой для Трампа, ведь именно в этот день традиционно стартует предвыборная кампания промежуточных выборов в США. Они потенциально способны изменить состав Сената и Палаты представителей, а Конгресс может получить демократическое большинство. Эксперт подчеркнул, что в таком случае политическое давление на Трампа резко возрастет.

«Если у него этого соглашения не будет, то так традиционно сложилось в США, что с 1 января начинается предвыборная кампания промежуточных выборов, обычно меняющих состав Сената. Две трети Сената переизбирается и почти половина Палаты представителей. Конгресс может стать демократическим. Достоверность этого огромна. И они уже начинают доставать грязное белье. Трамп знает. И его просто начнут рвать на куски, задавая ему самые неудобные вопросы. Вот потому и истерика в Белом доме, истерика в Москве. Но есть другая сторона медали, особенно в Российской Федерации», — говорит Олег Жданов.

Ранее военный эксперт дал прогноз, когда может закончиться война в Украине.