Наступит ли мир в Украине в ближайшие два года: ИИ дал прогноз

Война в Украине

Никто из экспертов сейчас не может с уверенностью сказать, когда именно закончится война в Украине — это зависит от многих факторов — военных, политических, международных. Впрочем, есть основные факторы и переменные, которые формируют конечный сценарий. На их основе можно сделать прогноз.

Так, искусственный интеллект ChatGPT (GPT-5) проанализировал текущую ситуацию и описал свой сценарий, когда и как закончится война в Украине.

Заметим, что материал создан с использованием искусственного интеллекта. Публикация носит информативно-развлекательный характер и не является официальным или проверенным источником данных. Прогнозы, сформированные с помощью ИИ, могут основываться на аналитике открытых источников, однако их точность не гарантируется. Поэтому перед тем, как делать какие-либо шаги, которые могут повлиять на вашу жизнь, здоровье или финансовое состояние, следует проверять информацию в надежных источниках или консультироваться с экспертами.

Что влияет на то, как и когда война может закончиться:

Внешняя поддержка Украины (оружие, деньги, разведка). Если Запад снизит помощь, это сильно усложнит ситуацию.

Внутренняя стойкость Украины (мораль, экономика, мобилизация, логистика). Ущерб и разрушение инфраструктуры, эмиграция, усталость населения — все это ограничивает ресурсы.

Состояние России (экономика, политическая стабильность, готовность потратить силы). Санкции, падение доходов, внутреннее недовольство могут ослабить российскую позицию.

Политическая воля всех сторон . Например, смена руководства в России или смена приоритетов у Запада может открыть путь к переговорам.

Дипломатия, переговоры, условия мира. Обеспечение гарантий безопасности, статус Крыма/оккупированных территорий, участие международных миротворцев — все это станет предметом договоренностей.

Основные сценарии окончания войны

Аналитики выделяют четыре сценария развития войны России против Украины, говорит искусственный интеллект. Первый — это длительная война с собственной «заморозкой».

В этом случае практически линия фронта закрепляется, активные бои сокращаются, но реальный мир еще не подписан. Стороны сохраняют определенный статус-кво. Например, один из аналитиков предполагает, что в течение 6 месяцев может наступить перемирие, которое станет «де-факто» границей без полного мирного договора.

Второй вариант развития событий — мирное соглашение с компромиссами. В результате дипломатических усилий достигают договоренности, где Украина вынуждена пойти на определенные уступки (например, нейтралитет, ограничение военных сил или признание частичной потери территорий). Так, в отчете JPMorgan прогнозируется, что соглашение, которое «заморозит» боевые действия, может быть достигнуто даже раньше середины 2025 года с определенными компромиссами.

Еще один вариант — военная победа одной из сторон. В таком случае Украина возвращает все оккупированные территории или Россия заставляет Украину капитулировать или принять не в пользу Украины условия. Этот сценарий выглядит менее вероятным в среднесрочной перспективе из-за больших человеческих и материальных затрат, говорит ИИ.

Четвертый вариант развития событий — крушение одной из сторон. Предположим, что из-за внутренних проблем Россия или Украина переживают кризис (экономический, политический, общественный), который заставляет их выйти из конфликта вынужденно. Например, среди аналитиков есть мнение, что война может продолжаться дольше, чем многие прогнозируют, если не будет существенных изменений во внешней поддержке или внутреннем состоянии России.

Когда закончится война в Украине: прогноз ИИ

Учитывая все факторы, искусственный интеллект не ожидает полного и окончательного мира в ближайшие 1–2 года. Скорее всего, мы увидим перемирие или «заморозку» конфликта, когда активные большие наступления уменьшатся, но формального мира еще не будет, считает ИИ.

В какой-то момент в зависимости от развития событий начнутся серьезные переговоры о длительном мире или политических соглашениях с гарантиями безопасности.

Если Россию сломают санкциями или внутренним давлением, или если Запад снизит поддержку Украины, то могут появиться серьезные компромиссы.

И в самом благоприятном случае, если бы Украина смогла получить значительную поддержку и продвинуться на фронте, есть шанс, что к середине 2026 года появится более-менее стабильное решение, резюмировал ИИ.