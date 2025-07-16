Наступит ли перелом в войне в Украине за 50 суток: эксперт назвал сценарии

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал, возможен ли перелом в войне в течение 50 дней / © ТСН

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После вчерашнего заявления президента США Дональда Трампа о том, что он дает главе Кремля Владимиру Путину 50 дней для завершения войны в Украине, военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии для ТСН.ua ответил на ключевой вопрос — произойдет ли перелом в войне в течение ближайших двух месяцев.

«Дьявол, как всегда, кроется в деталях. Сколько возможностей для Путина создавал Трамп? Сейчас он дал еще 50 дней. На днях американское издание Axios сообщило, что мол в ближайшие 60 дней Путин планирует захватить в том числе Запорожье и Херсон. Создается такое впечатление, что у Путина есть карт-бланш, в течение которого он должен реализовать свои прихоти», — говорит Селезнев.

И продолжает: «Для того чтобы этот карт-бланш не был реализован, сейчас открывается определенное «окно возможностей» касательно поставок вооружения и военной техники из арсеналов США. Трамп — бизнесмен и начинает это оружие продавать. Логика его соображений абсолютно очевидна — таким образом он пытается решить определенные вопросы по наполнению американского бюджета».

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Кроме того, Владислав Селезнев уточняет: «Перелом в войне возможен. Но не из-за заявления Трампа. По моим оценкам, ближе к середине осени. Возможно — середина октября, возможно — до начала ноября. У россиян должен выхолоститься наступательный потенциал. Кроме того, будут изменения погодных условий — будет гораздо сложнее использовать, в том числе, приспособленную автомобильную и мотоциклетную технику».

По мнению Селезнева, к этому времени российская армия вряд ли остановится, потому как погодные условия могут оказаться благоприятными для ведения активных наступательных действий.

«Ресурсы у них есть», — уточняет эксперт.

В то же время он подчеркивает, что в течение 50 дней российская армия не способна осуществить существенных территориальных захватов.

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«Это возможно только при обвале фронта», — говорит бывший спикер Генштаба ВСУ.

И добавляет, что как Запорожская, так и Херсонская области — это большие территории.

«Речь идет о намерениях получить контроль над территориями, которые значительно больше, чем враг смог захватить с середины октября 2023 года. Кроме того, возникает вопрос форсирования Днепра, что технически невозможно без понтонных переправ и прикрытия с воздуха», — говорит Селезнев.

Резюмируя, он добавляет, что обещанное Украине оружие может улучшить ситуацию:

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«Фактор ресурсов принципиально важен. Мы и поныне критически зависим от поставок. Президент Владимир Зеленский говорил, что украинская доля вооружения — это 40%, все остальное — поставки от партнеров».

Ранее сообщалось о том, что Лавров ответил угрозами на ультиматум Трампа о 50 днях.

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