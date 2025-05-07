Наступление армии России на Мирноград: воины ВСУ откровенно рассказали о ситуации на фронте

Россия наступает на Мирноград / © ТСН

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Россияне превращают в руины город Мирноград Донецкой области. Жилищные кварталы ежедневно разрушают вражеские бомбы и артиллерийские снаряды. В сторону города с юга пытается пробиться российская пехота.

Съемочная группа корреспондента ТСН Александра Моторного все услышала из первых уст от минометчиков 38 отдельной бригады морской пехоты.

Воинам очень нужна помощь в приобретении дронов и защитного радиоэлектронного оборудования. Помочь можно по QR-коду.

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QR-код для помощи / © ТСН

Мирноград расположен вблизи Покровска и рядом с линией фронта. Не так давно это был чистый и уютный город.

Военные показывают крыло от одного из московитских беспилотных самолетов-камикадзе. Именно этот — прямо на дороге, среди расцветшей сирени и молодых листьев, попал в микроавтобус. Гражданское авто ехало в сторону фронта. На местное кладбище.

Мирноград / © ТСН

Вражеские дроны на Покровско-Мирноградском отрезке фронта собственно, как и всюду на прифронтовой территории, сейчас залетают на много километров в тыл и охотятся и атакуют — без разбора. Но самые страшные, признают украинские военные, это решительные КАБы. Военный «Маньяк» дважды выжил во время удара КАБов. Говорит, именно поэтому дали ему такое псевдо.

В сторону города, говорит командир миномета, снова ежедневно пытается пробиться и вражеская пехота.

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С наступлением темноты, и это не очень типично для последнего времени, говорят морпехи тридцать восьмой, вблизи линии столкновения заметили движение вражеской пехоты. Стрелять в темноте, откровенно признаются морские пехотинцы очень неудобно. Вспышка от выстрела видна на много километров вокруг. Особенно враждебным дронам с тепловизионными камерами. Кроме всех сложностей особенность ночной стрельбы еще в том, что просто нельзя физически светить.

С середины апреля на участке их ответственности, рассказывает главный сержант минометной батареи 38-й бригады морпехов, начали появляться группы вражеских мотоциклистов. И то, признает «Художник», наверное, самая трудная цель.

«Из миномета, да как по мотоциклу тяжело попасть, конечно! Больше на запрет идет», — говорит «Художник».

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