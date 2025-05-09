Наступление армии России: воины ВСУ откровенно рассказали о ситуации и уникальном оружии

Война в Украине / © ТСН.ua

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Более 70% поражений вражеской пехоты, техники и разбитых штурмов врага — вследствие умелой работы экипажей украинских БПЛА.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Александра Моторного.

На Великомихайловском отрезке фронта, говорят воины 71 отдельной Егерской бригады, жестокие бои идут даже за самые маленькие населенные пункты. Но дронов и станций РЭБ для защиты от вражеских беспилотников нашим воинам нужно — очень много.

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Украинские военные говорят, что перед штурмом российские оккупанты обстреливают украинские позиции «Градами». Но в целом, признаются воины, теперь, на Великомихайловском отрезке фронта, каждый день чуть ли не под кальку писан — оккупанты постоянно идут на штурм.

Теоретически тайники и стартовые позиции ударных дронов должны были бы быть вне зоны досягаемости вражеского оружия. Но фронт сейчас очень динамичный, говорят егеря-десантники. Поэтому, случается, признается «Кеша», пилот ретранслятора экипажа 71, совершенно разное.

«Сначала отработала минометка, потом поприлетало пару FPVшек в соседний дом, а потом, ближе так к обеду, решил танчик поработать по нашей позиции», — говорит «Кеша», пилот-ретранслятор РУБпАК 71 ОЕБр ДШВ ВСУ.

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И когда московиты в очередной раз за сутки пытаются штурмовать украинскую линию обороны южнее национального шоссе Н15, даже не слишком обращая внимания на разрывы «Градов», где-то рядом экипаж готовит очередного дрона к старту.

«Только что, в восьмой раз за сегодняшнее утро стартовал украинский FPV-дрон. И в восьмой раз, ребята полетели уничтожать московитских мотоциклистов», — говорит корреспондент ТСН.

Сейчас оккупанты передвигаются на багги. Таким образом они подвозят и пехоту, и боекомплект. Именно их пытаются уничтожить наши защитники.

Российский штурм / © ТСН

Бывают дни, когда московиты атакуют непрерывно. И тогда дроны приходится готовить дополнительно и вылетать в сторону штурмовых групп окупантов гораздо чаще.

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Самые жестокие бои, говорит «Монах», только сняв очки после очередного результативного вылета, сейчас идут на отрезке от Веселого до Новодаровки, по обе стороны рек Мокри Яри и Ворона. Но в полосе ответственности 71 по крайней мере пробиться в сторону Запорожской области, егеря-десантники московитам не позволяют.

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