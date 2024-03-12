Наступление добровольческих группировок в России: кто такие РДК, "Свобода России" и "Сибирский батальон"

Подразделения легиона "Свобода России", Русского добровольческого корпуса (РДК) и "Сибирского батальона" во вторник утром, 12 марта, пересекли украинско-российскую границу и зашли на территорию Белгородской и Курской областей России.

Легион "Свобода России" на украинско-российской границе записал обращения к своим гражданам, что "они идут, чтобы освободить вас от диктатуры, террористической организации, захватившей власть". Добровольцы также обратились к Путину и предупредили, что идут "на выборы" РФ.

"Сибирский Батальон", участвующий в боях на территории России, сообщил об упорных боях.

По состоянию на 13:34, легион "Свобода России" заявил, что поселок Теткино Курской области РФ после боев полностью под "контролем российских освободительных сил". В РДК также добавили, что кремлевская армия покинула поселок.

ТСН.ua собрал все, что известно об РДК, легионе "Свобода России" и "Сибирском батальоне".

"Русский добровольческий корпус" (РДК)

"Русский добровольческий корпус" – это военное подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное в августе 2022 года. РДК входит в Интернациональный легион территориальной обороны Украины.

В его состав входят бывшие военные ВС РФ, экс-сотрудники ФСБ и МВД и активисты националистических неформальных движений. Командует "Российским добровольческим корпусом" Никитин (Капустин) Денис Евгеньевич (White Rex).

Командир "Русского добровольческого корпуса" Никитин (Капустин) Денис / Фото: wikipedia.org

Бойцы РДК, в составе спецподразделения ГУР, 24 января 2023 года приняли участие в ночном рейде на берег Новой Каховки на Херсонщине, в ходе которого было уничтожено по меньшей мере 12 российских оккупантов. Благодаря этому рейду разведка получила исчерпывающие данные по количеству, составу и местам расположения вражеских резервов.

Бойцы легиона "Свобода России" перешли российско-украинскую границу

Также есть информация, что часть состава РДК входила в военный гарнизон на острове Змеиный.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" также известны своими рейдами в приграничные с Украиной области России. Так, в июне 2023 года бойцы РДК атаковали Белгородскую область, в частности, Шебекино. Тогда они заявили о "второй фазе операции на территории России".

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" / Фото: wikipedia.org

Структура корпуса:

1-й штурмовой взвод;

1-я рота БПЛА8

разведывательная группа;

минометный взвод (командир Алексей Левкин);

вольно-казачий отряд РДК.

Символика и идеология

На эмблеме флага РДК используется стилизованная спайка военизированной молодежной организации Белая идея, созданная в середине 1930-х белоэмигрантом Виктором Ларионовым. Кроме официального символа РДК используется флаг Украины.

Прорыв границы РФ добровольцами: путинские силы понесли первые потери

Легион "Свобода России" – кто туда входит

"Свобода России" – российский легион Вооруженных сил Украины, сформированный в марте 2022 года. Входит в Интернациональный легион ТРО Украины. Легион сформирован из бывших военнослужащих ВС РФ и других россиян и местами белорусов, перешедших на сторону Украины. Командир легиона – Максимилиан Андронников.

Командир легиона "Свобода России" Андронников Максимилиан

Из открытых источников известно, что легион начал формироваться 11 марта 2022 года, он сформирован из состава роты (более 100 человек) армии РФ. По словам командира роты, 27 февраля с помощью сотрудников СБУ они добровольно перешли на украинскую сторону, чтобы защитить украинцев.

Первые добровольцы легиона "Свобода России" приступили к индивидуальной предварительной подготовке в конце марта 2022 года. В частности, личный состав легиона под руководством инструкторов из Вооруженных сил Украины изучил особенности работы ПТРК NLAW.

29 июля 2022 года в составе легиона был сформирован второй батальон.

Осенью 2022 года легион получил свою артиллерию, а также в его составе начал формироваться третий батальон. В то же время подразделение участвовало в обороне Бахмута в Донецкой области.

10 марта 2023 года в СМИ появилась информация о том, что на аэродроме "Центральная Углова" российскими партизанами из легиона был сожжен самолет Су-27.

Также этот легион неоднократно участвовал в рейдах в приграничных областях РФ вместе с "Русским добровольческим корпусом" – 22 мая 2023 года они совершили разведывательные действия на территории Белгородской области.

17 декабря прошел еще один рейд на территорию Белгородской области. Бойцы уничтожили опорный пункт россиян возле села Теребрено.

Структура:

1-й отдельный механизированный батальон;

артиллерийский батальон;

минометный расчет "Агата";

БПаК (беспилотный авиационный комплекс): 3-й расчет минометной батареи; 2-й взвод ударной роты.

Группа БПЛА "Lasar's":

1-й взвод БПЛА;

1-й взвод минометной батареи;

2-й взвод минометной батареи;

1-я рота штурмгруппы;

2-я рота штурмгруппы;

1-я рота БПЛА;

РУБпОК.

Взвод БПЛА "Гроза":

2-й батальон вооруженного крыла;

рота связи;

медицинская рота;

радарная рота;

танковый батальон.

Легион "Свобода России" использует на нарукавных шевронах бело-сине-белый флаг вместо официального бело-сине-красного флага России.

Армия Путина бросает оружие: РДК показал кадры боя

"Сибирский батальон" – что известно об участниках

Батальон "Сибирь" или "Сибирский батальон" – подразделение Вооруженных сил Украины, комплектуемое представителями коренных народов России. В его состав вошли якуты, буряты, тувинцы, калмыки и другие представители приехавших в Украину этнических меньшинств РФ, чтобы вступить в ряды армии Украины.

Батальон "Сибирь" действует как часть Интернационального легиона при Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Известно, что перед подписанием контракта граждане России проходят тщательную проверку, которая может занять до года. В "Сибирский батальон" не набирают пленных русских солдат.

Символика "Сибирского батальона"

Число добровольцев в подразделении насчитывает около 60 человек.

Известно, что весной 2022 года на сторону Украины перешел эксофицер российской разведки Владислав Аммосов родом из Якутска. Он более 15 лет прослужил в армии РФ и ее спецслужбах, а также воевал во Второй чеченской войне.

После начала полномасштабного вторжения он вместе с согражданами приехал в Украину, чтобы воевать против России. В это время стало известно о создании "Сибирского батальона".

Как путинская армия бежала от российских добровольцев в РФ и потеряла поселок

Сотрудничество ГУР с российскими добровольцами

В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали об обмене информацией с российскими добровольцами.

"Мы с ними общаемся. Мы обмениваемся определенной информацией. И, можно сказать, даже сотрудничаем", – сказал представитель ГУР Андрей Черняк.

Однако военные ВСУ не принимают непосредственного участия в рейдах россиян. Представитель ГУР также опроверг снабжение Украиной любого вооружения российским добровольцам.

ГУР – об операции россиян

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов подчеркнул, что легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" на территории России действуют как самостоятельные подразделения.

"Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон на территории России действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан России. Они наконец находятся у себя дома. Вероятно, сейчас происходит совместная операция данных подразделений на территории так называемой России", — прокомментировал представитель ГУР.

Читайте также ведущие новости дня: