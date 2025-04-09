Наступление из Беларуси, мобилизация и СЗЧ: Сырский рассказал, к чему готовится Украина

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью наметил ключевые вызовы, с которыми сталкивается Украина в войне с Россией. Он рассказал об угрозе возможного нового наступления со стороны Беларуси, текущей ситуации на фронте, планах по мобилизации, преимуществах украинских систем РЭБ в борьбе с управляемыми авиабомбами и будущем развитии беспилотной техники.

Все заявления Сырского – в эксклюзиве ТСН.ua.

Что происходит на фронте

По словам Александра Сырского, Россия продолжает стратегическую наступательную операцию, стремясь захватить новые территории.

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Враг пытается разгромить украинские войска и продвинуться в глубь территории, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области, а также части Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, оккупанты стремятся создать буферную зону на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

"Вы же видите, что, несмотря на все переговоры, мы наблюдаем только увеличение интенсивности наступательных действий", - подчеркнул Сырский.

Есть ли угроза со стороны Беларуси

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский не исключает, что масштабные учения "Запад-2025", которые состоятся осенью этого года в Беларуси с участием российских войск, могут служить прикрытием для создания новой ударной группировки.

"Все учения преследуют какую-то цель. И одна из таких целей — это скрытое создание группировок наступательных войск. То есть видимость учений — это наиболее приемлемый способ перебазировать, опрокинуть войска, сконцентрировать на каком-то направлении и создать группировку войск", — сказал Сырский.

Он напомнил, что именно под видом учений Россия размещала свои войска в Беларуси накануне вторжения в Украину в 2022 году.

Способна ли Украина справиться без поддержки США

Сырский отметил, что поддержка партнеров играет "решающую роль", однако Украина уже демонстрирует существенные успехи в собственном производстве вооружений.

"Поддержка партнеров, конечно, играет решающую роль. Особенно когда нам помогали Соединенные Штаты Америки. Сейчас помощь со стороны Соединенных Штатов уменьшилась. И основная помощь идет от наших партнеров в Европе", — заявил Сырский.

Он отметил, что Украина должна рассчитывать и "на свои силы".

"И мы имеем успехи в производстве артиллерии. Довольно существенные успехи в РЭБе. Мы прогрессируем — уже партнеры изучают наш опыт. БПЛА опять же. Столько моделей, типов различных БПЛА, поражающих противника и на тактическом, и на оперативном, и на стратегическом уровне", — подчеркнул главно.

На вопрос, справится ли Украина при полной остановке американской помощи, командующий ответил: "Да, конечно. Но партнерская поддержка обязательна".

Сырский анонсировал новое "оружие паритета" против КАБов России

Украина активно наращивает потенциал для противодействия российским авиабомбам (КАБам), а также совершает технологический прорыв в сфере дронов, в частности FPV на оптоволокне.

"Во-первых, каждое действие имеет контрдействие. Если они используют свои КАБы, мы должны также использовать наши GBU, наши управляемые бомбы. И мы используем это оружие и наращиваем масштаб его использования", - сказал Сырский.

По его словам, украинские Воздушные силы уже наносят ощутимые удары, а россияне несут потери. При этом украинские системы наведения демонстрируют лучшую эффективность, а средства радиоэлектронной борьбы способны нарушить траекторию полета российских авиабомб.

Сколько солдат нужно мобилизовать Украине ежемесячно

По словам Александра Сырского, озвученная президентом Владимиром Зеленским цифра в 30 тысяч мобилизованных ежемесячно отвечает нынешним потребностям украинской армии и должна быть сохранена.

"Президент озвучил цифру, которую он озвучил. И это действительно та цифра, которой мы должны придерживаться", - подчеркнул Сырский.

Улучшилась ли ситуация с СЗЧ

Ситуация с СЗЧ улучшилось после того, как уголовное наказание за самовольное оставление частей было отложено в случае возвращения на фронт.

"Военнослужащие начали возвращаться, значительно больше, и многие из них очень качественно воюют, показывают неплохие результаты", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Сырский добавил, что вернулись на фронт тысячи бойцов.

Каким будет конец войны

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что для него означает победа Украины и какие варианты завершения войны он считает возможным.

"Справедливый мир – это когда мы вышли на границы, подняли флаги. И это задача максимум", – подчеркнул Сырский.

В то же время, он признал, что реалистичный сценарий может выглядеть иначе.

"Когда враг покинет нашу территорию. Не знаю, каким образом. Или военным путем. Но мы делаем все, чтобы это произошло", – отметил он.

Сырский подчеркнул, что Украина должна стоять на международно признанных границах, а как это будет достигнуто – военными действиями или дипломатическим путем при поддержке партнеров – это уже другой вопрос.