Наступление на Авдеевку: Жданов объяснил, чем важен город для российской армии

Авдеевка в Донецкой области, которую пытается окружить российская армия, не имеет особого стратегического значения. Город важен для России в ходе наступательной операции, ведь является плацдармом.

Об этом в комментарии для ТСН.ua объяснил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, если оккупанты захватят город, то они отодвинут украинские войска от Донецка. Кроме того, в таком случае армия России продвинется вперед, ближе к административным границам Донецкой и Луганской областей.

"Вот и все. Она не имеет такого стратегического значения. Не имеет и оперативного значения на сегодняшний день. Это просто как Бахмут. Это город, наш город, и они просто продолжают захватывать территорию", – отметил Жданов.

Напомним, что ситуация в Авдеевке обострилась. Город постоянно обстреливает российская армия, с 27 марта он закрыт для волонтеров, журналистов и других гражданских. Оккупанты сосредоточили основные усилия на ведении наступления на этом направлении. ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации вокруг Авдеевки.