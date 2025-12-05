Наступление на Чернигов может стать реальной угрозой: эксперт раскрыл целые армии Путина

Россияне усилили обстрелы Черниговщины

Россия активно готовит почву для потенциального наступления на Чернигов, о чем говорят как воздушные удары, так и заявления российских пропагандистов. Насколько эта угроза реальна и какие стратегические цели преследует Кремль, выяснял ТСН.ua.

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, проанализировал планы врага, подчеркнув, что уже два года россияне руководствуются двумя ключевыми стратегическими концепциями.

Две стратегические концепции РФ: захват и буферные зоны

Игорь Романенко отмечает, что уже прошло два года, как россияне сформировали для себя две стратегические концепции. Первая — касается незаконных изменений в российскую конституцию по захвату четырех областей Украины. Вторая — это формирование буферных и санитарных зон.

«Реализовать свою концепцию россияне начали два года назад, она включала Харьковсковщину и Сумщину. Они начинали с Харьковщины, а позже взялись за Сумщину, потому что там мы им помешали, когда на опережение проводили Курскую операцию. Именно два года назад ГУР представляло оба плана россиян, как по захвату новых территорий, так и формированию санитарных и буферных зон», — объясняет Игорь Романенко.

Позже Путин и его окружение информировали, что рассматривают среди плана по буферным зонам и Черниговщину.

Чернигов под огнем: почему активизировались воздушные удары?

«В последнее время, примерно месяц-два, россияне активно наносят воздушные удары по Черниговщине. Бьют по энергетике, военным объектам и всему прочему. От обстрелов страдает Чернигов и другие города региона, из приграничья проводится эвакуация населения. То есть, реализация нанесения ударов действительно имеет место, хотя россияне хорошо знают, что там у нас формировались оборонные рубежи», — говорит Романенко.

Угрозы для Чернигова и Киева: сколько дивизий Россия уже сформировала?

Генерал-лейтенант соглашается, что России было бы рационально открыть еще один фронт с севера. Но раньше у противника не хватало для этого сил и ресурсов.

«Разговоры об этом ведутся давно, упоминается и возможное наступление на Киев. Как это было в начале войны, когда оккупанты наступали с территории Белоруссии. Сейчас такое развитие событий в отношении Киева менее вероятно. Известно, что в этом году россияне планировали сформировать 12 новых дивизий. По словам генерала Сырского, 4 дивизии противник уже сформировал и этот процесс продолжается. Напомню, что дивизия — это не только люди, но и вооружение, техника, боеприпасы. Поэтому такое наступление на Чернигов может быть реальной угрозой», — говорит военный эксперт.

Конечно, в Черниговской области продолжались работы по строительству оборонных рубежей и фортификаций. Но эксперт отмечает, что они также строились на Днепропетровщине и в Запорожском направлении, но враг продвигается в этих зонах и делает это достаточно высокими темпами.

«Поэтому угроза такого плана Путина есть. Вопрос в том, за сколько и когда россияне соберут необходимые войска для возможной реализации таких действий», — заключает Игорь Романенко.