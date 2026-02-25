Наступление на двух направлениях: что там на самом деле происходит и сколько населенных пунктов освободили ВСУ

Война в Украине / © ТСН

На Запорожском и Александровском направлениях украинские защитники смогли вернуть под контроль 300 квадратных километров территорий, охватывающих восемь населенных пунктов. Несмотря на то, что враг планировал масштабное наступление на Запорожье, Силы обороны сработали на опережение.

Об этом говорится в репортаже специального корреспондента ТСН Юлии Кириенко.

Бой в упор: перестрелки в окопах под Гуляйполем

Окрестности Гуляйполя остаются одной из самых горячих точек. Именно здесь воины 225-го штурмового полка пытаются продвигаться вперед, иногда заходя вплотную к позициям оккупантов.

В одном из эпизодов двое российских солдат заскочили в украинский окоп. Перестрелка началась на дистанции вытянутой руки. На помощь пехоте мгновенно пришли операторы дронов. Ударный бомбер должен был сбросить боеприпас точно в яму с россиянами, не задев своих.

После точного сброса враг был ранен, что позволило нашим штурмовикам окончательно зачистить позицию.

Тактика «мясных» штурмов РФ

Россияне сконцентрировали на этом участке колоссальные ресурсы — несколько армий. По словам бойцов 225-го полка, на одного украинского воина приходится десяток оккупантов. Однако даже при таком преимуществе враг несет критические потери.

Александр, военнослужащий 225-го штурмового полка: «Они высаживали на технике по 20 и более человек. Мы их всех уничтожали без потерь с нашей стороны. Но они не останавливались — продолжали маршировать по тому же маршруту, направляя новые группы».

Сам Александр — киевлянин, который полтора года служит в штурмовых подразделениях. Его группа уже имеет опыт освобождения Сосновки в Запорожье, а теперь снова держит оборону и контратакует под Гуляйполем.

Стратегическая цель: остановить продвижение на Запорожье

Командование объясняет: россияне пытаются любой ценой пробить себе путь к областному центру и перерезать логистику с Донецкой областью. Для этого им критически важно окружить Гуляйполе.

Василий, начальник штаба батальона 225-го полка: «Врагу необходимо взять эту полосу. Тогда для них открывается дорога, а Гуляйполе окажется в окружении. Поэтому сейчас идут встречные бои: враг движется на нас, а мы — на него. Это даже сложно назвать классическим штурмом, это постоянное движение навстречу».

Сейчас штурмовикам удалось заблокировать оккупантов в поселке Варваровка. Хотя Генштаб продолжает соблюдать режим информационной тишины относительно конкретных планов, активность фронта свидетельствует — инициатива постепенно переходит в руки Сил обороны.

