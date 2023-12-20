Наступление на фронте и цели на 2024 год: какие заявления звучат в России по поводу войны в Украине

В России в последнее время звучит много заявлений по ситуации на фронте, о так называемых "успехах" окупантов в Украине и "мощности" ВС РФ. В Минобороны страны-террористки и диктатор Кремля так сказать подвели "итоги" на фронте и поделились новыми захватническими планами на 2024 год. Конечно, большинство из них касаются войны в Украине.

ТСН.ua собрал последние заявления из России.

Недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что количество российских военнослужащих планируют довести до 1,5 млн человек.

Российский министр оправдывает такое решение Минобороны якобы нарастанием внешних угроз для РФ. Среди причин, включая вступление Финляндии в НАТО, а также подготовку к членству в Альянсе Швеции.

По мнению экспертов, такое решение оборонного ведомства РФ может свидетельствовать об объявлении в России очередной волны мобилизации после выборов президента РФ 2024 года.

"Недавно другой военный преступник Владимир Путин подписал указ об увеличении армии на 170 тысяч. Но, 1 150 000 это никак не 170 тысяч. И как здесь обойтись без мобилизации? Причем сразу после "выборов". Российская армия постепенно, но достаточно планомерно превращается на один сплошной маршевый батальон", — отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Готова ли Россия вывести войска из Украины

Руководитель Кремль не собирается завершать войну в Украине. Во время "прямой линии" 14 декабря он заявил, что Россия будет воевать до тех пор, пока не будут достигнуты "целые СВО".

Более того, он обвинил Украину в том, что в первые дни полномасштабной войны она не согласилась на "денацификацию" — одну из якобы причин нападения Путина на Украину.

"Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Украинские власти не согласились с тем, что нужна денацификация. А как же нет, когда нацист Бандера сведен в ранг национального героя? Когда руководитель киевской администрации на глазах всего мира аплодирует солдату СС? Вопрос денацификации актуально. Все, что обещал Запад, — все Украина получила. Но мы уничтожили", — сказал он.

Российские военные / Фото: Associated Press

Каковы цели России по войне на 2024 год

Во время расширенного совещания 19 декабря российский министр обороны Сергей Шойгу назвал целые страны-террористки по войне в Украине на 2024 год. Он заявил, что армия ВС РФ будет воевать в Украине, чтобы выполнить "все задачи", поставленные их диктатором Владимиром Путиным.

"В 2024 году российские военные продолжат спецоперацию до полного выполнения задач, определенных верховным главкомандующим (Путиным – ред.), – сказал российский министр.

Приказ Путина взять Авдеевку

Российские СМИ со ссылкой на офицеров пишут, что они получили приказ от Владимира Путина оккупировать город к Новому году. По их мнению, эту "победу" глава Кремля хочет озвучить во время новогоднего обращения.

"Задача – не просто взять Авдеевку до 1 января, а взять ее как можно быстрее. Я так понимаю, что Владимир Владимирович хочет вспомнить эту победу в своем новогоднем обращении. Если не получится, то тоже ничего, но лучше, чтобы получилось. Таковы вступительные, насколько я знаю, передали из Москвы", — сказал военный.

Впрочем, маловероятно, что это им удастся достичь. Они жалуются на огромные потери человека.

"Если сейчас у нас под Авдеевкой гибнет и теряет руки и ноги от 200 до 600 бойцов в день, то представляете, что будет, если мы усилим штурмы? А здесь еще мобилизованные стали хуже воевать", – ноют они.

"Итоги" жестокой войны окупантов в России

Путин похвастался "успехами" на фронте

Путин продолжил лгать. Он заявил, что что ВС РФ "улучшают свое положение" по всей линии фронта. Путин также добавил, что линия фронта у окупантов якобы составляет 2000 километров.

"Практически на всей линии столкновения наши вооруженные силы, скажем скромно, улучшают свое положение. Идет улучшение положения наших войск", – верит он.

А в Минобороны РФ заявили, что якобы выполнили "все поставленные цели" на 2023 год.

"В целом все задачи, определенные на 2023 год, вооруженными силами выполнены, обеспечен заданный уровень поддержки обороноспособности", – заявил он 19 декабря во время совещания.

Путин соврал о количестве окупантов в Украине

Также президент-диктатор РФ Владимир Путин заявил, что на фронте в Украине находится 617 тыс. российских оккупантов. Глава Кремля рассказал, что в начале 2023-го в российскую армию якобы было "набрано" 486 тыс. человек. Пока же, уверяет он, численность оккупационного войска в Украине составляет 617 тыс. человек.

Впрочем, его заявление было опровергнуто в ГУР. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сказал, что эти цифры значительно завышены.

"Не та цифра, озвученная человеком, похожая на Путина. Разве что он посчитал вместе всех ликвидированных захватчиков, которых не забрали рашисты с поля боя. В таком ключе могла выйти другая цифра. А в целом — это пропаганда", — прокомментировал представитель ГУР. .

Цель этого заявления, по мнению Юсова, мотивировать зазомбированное население собственной страны и пугать западных партнеров Украины.

"Когда враг подает искаженные данные, то делает это намеренно, чтобы повлечь за собой информационное давление на нашу страну, возможно, продолжить пугать кого-то за границей и дополнительно мотивировать свое зазомбированное население. Поэтому это не единственная ложь, которая звучала вчера из уст российского диктатора", — считает Юсов.

Напомним, по предположениям Института изучения войны (ISW) Россия готовится к войне с НАТО.

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