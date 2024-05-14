Наступление на Харьковщину 2024: Жданов рассказал, способна ли Россия дойти до Харькова и какая основная угроза

Российская армия наступает на Харьковщине. По состоянию на утро 14 мая ситуация остается сложной. Враг продвинулся возле Волчанска, в Глубоком, возле Ягодного, южнее Первомайского, в Красногоровке и возле Вербового. Кроме того, оккупанты терроризируют обстрелами Харьков и область — воздушные тревоги длятся по 10 часов.

Почему россиянам удалось захватить села, несмотря на то, что там возводили укрепления, как долго враг сможет вести активное наступление, а мы — удерживать линию фронта, есть ли шансы у России дойти до Харькова и чего ждать в ближайшее время, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Почему России удалось захватить деревни

По словам военного эксперта, по состоянию на данный момент российская армия не дошла до наших основных оборонных рубежей.

“Давайте вспомним линию Суровикина. Оборонный рубеж строится в глубину своей обороны. Он начинается с полосы снабжения. Полоса обеспечения до пяти километров от государственной границы – это инженерное заграждение и минные поля. Плюс наблюдательные посты и могут быть сводные опорные пункты. Но они не сплошной линией, а очагово на танкоопасных направлениях", — объяснил Олег Жданов.

Какое качество этой полосы обеспечения — здесь важный вопрос, отметил военный эксперт.

"В связи с тем, что так резко сняли командующего оперативно-тактической группировки "Харьков" (Юрия Галушкина — ред.) и назначили нового (Михаила Драпатого), то там есть основания для служебного расследования", — говорит Олег Жданов.

Наступление на Харьковщину 2024

На первом рубеже обороны украинские войска остановили вражеское продвижение в глубь нашей территории.

"Отсюда начинаются ожесточенные бои по отражению штурмов наших позиций. Продолжение следует еще один рубеж обороны и за ним еще один. Три линии обороны у нас построены в этом направлении. Но она начинается, еще раз подчеркиваю, не от пограничного столбика”, — рассказал Олег Жданов.

По его словам, сегодня все внимание приковано к Харьковщине, впрочем, на самом деле — это отвлекающий маневр России.

"Да, он несет определенную угрозу потери нашей территории, но основные боевые действия сегодня разворачиваются на Бахмутском и Авдеевском направлениях. 148 боевых столкновений, как сообщает Генеральный штаб, за минувшие сутки произошло на линии фронта. Потери врага – 1400 человек за минувшие сутки. Они именно этим и добиваются, чтобы мы начали опрокидывать резервы на Слобожанское оперативное направление. И, тем самым, нам не хватило резервов для обороны на Авдеевском и Бахмутском направлениях", — говорит Олег Жданов.

Наступление на Волчанск

Основные силы на Харьковщине россияне бросили на Волчанск и пытаются прорваться. Разрушая мосты через Северский Донец, по словам военного эксперта, враг хочет отрезать наши войска в Волчанске от логистики из Харькова.

“Тогда мы будем вынуждены брать логистику с Купянского или Лиманского направления. Возможно, они надеются, что им удастся возобновить наступление в районе Терны или Купянска, а здесь в направлении Волчанска, и где-нибудь встретиться на берегу реки Северский Донец. Таким образом рекой отгородиться от наших основных сил, чтобы сделать невозможным операцию по форсированию реки и освобождению нашей территории южнее реки Северский Донец”, — рассказал Олег Жданов.

Сколько ресурсов имеет враг

Военный эксперт говорит, что выражение "потер нет" среди российских командиров, о котором мы всегда говорили с сарказмом, начинает звучать совсем по-другому.

"Они не считают потери, поэтому у них потерь нет. И когда смотришь перехват и некоторые видеоролики, которые выкладывают российские командиры, они готовят людей к смерти. Они инструктируют перед сражением и говорят, что мы все погибнем, но наши имена будут на стелах и памятниках по всей России. Вот так они настраивают людей. Раненым они рекомендуют застрелиться, чтобы не умирать в муках. То есть они не рассчитывают на эвакуацию или лечение. Поэтому, к сожалению, они так отчаянно идут в бой. Человеческий ресурс у них гораздо больше, чем у нас. Я не скажу, что он не ограничен, нет ничего неограниченного", – говорит Олег Жданов.

Сегодня он может исчисляться еще одним-двумя миллионами, которые Россия может мобилизовать.

“Но у нас есть средства для борьбы даже с таким количеством пехоты. Единственное, что на сегодняшний день они не все еще доехали, особенно до фронта. Они, может, в Украину и зашли, но на линии фронта они еще не появились — это проблема”, — рассказал военный эксперт.

Может ли Россия дойти до Харькова

По мнению Олега Жданова, вероятность того, что российская армия может дойти до областного центра в Харьковской области, нельзя исключать.

“Вероятность такая существует. Нельзя сказать, что мы полностью выстоим и такой возможности у врага нет. К сожалению. Но на сегодняшний день, я думаю, что она не очень велика такая вероятность. Тем более, что они только на первой войне нашего рубежа обороны. И чем дальше, тем сложнее будет врагу продвигаться в сторону Харькова", — говорит военный эксперт.

Заместитель начальника Главного управления разведки генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью британскому журналу The Economist сказал, что мы ждем наращивания российских войск, группировки Белгород, до численности 50-70 тысяч.

“Но они не стали ждать. У них так "подгорает", что они рванули в наступление силами, которые есть. Сегодня там примерно 30-32 тысячи военнослужащих. Перебрасывать войска им неоткуда. На сколько их хватит? Ну, хватит на две-три недели. Я думаю, что мы устоим. У нас есть возможность, мы тоже резервы туда перебросили. К сожалению, время играет против нас. Потому что война – это потери в любом случае. А у них ресурсов гораздо больше, чем у нас. Пока, на ближайший месяц, я не говорил бы о прямой угрозе для города Харьков", — рассказал Олег Жданов.

По его словам, на этой неделе будет "вырисовываться" линия фронта на Слобожанском оперативном направлении.

"Давайте посмотрим, как мы будем сейчас формировать нашу оборону. Мы будем понимать, какие резервы подтягивает российское командование и вводит в бой. У них там тоже мобилизованных не так и много под Белгородом. Там и Росгвардия стоит, там и срочники стоят. Российский добровольческий корпус нам рассказал после рейда, что там очень много срочников, поэтому там особо развернуться враг не может. Я думаю, что эта неделя уже сформирует какую-то линию обороны и понимание возможности врага по поводу наступления на наши войска, на нашу территорию”, — говорит военный эксперт.

Тревоги в Харькове могут продолжаться круглосуточно

Олег Жданов говорит, что следует готовиться к тому, что российская армия будет продолжать терроризировать Харьков и область обстрелами, пока продолжаются активные боевые действия.

“К сожалению, враг будет использовать это с точки зрения информационного и морально-психологического давления на гражданское население. Они очень любят издеваться над людьми. К сожалению, у них такая тактика. И да, может случиться, что эти тревоги будут продолжаться, может и сутками будут продолжаться”, — рассказал военный эксперт.

Что происходит на Харьковщине сейчас

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов вечером 13 мая сообщил, что ситуация на Харьковском направлении сложная. Враг бьет по мирным людям, использует гражданских как живой щит.

Противник пытается захватить Волчанск, однако Силы обороны дают отпор. Продолжаются стрелковые бои на северной окраине города. За Лукьянцы Липецкой громады также продолжаются бои. Было зафиксировано незначительное продвижение вражеских войск.

По словам Синегубова, враг сменил тактику массированных наступлений, как это было в начале полномасштабного вторжения, на продвижение малыми группами. Россияне передвигаются по лесополосам, посадкам, кустам.

В Волчанске остаются до 200 человек. Их призывают эвакуироваться и уберечь свою жизнь.

Напомним, утром 14 мая в Харькове произошли взрывы. Россия ударила по Киевскому району города управляемыми авиабомбами. Есть пострадавшие.

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