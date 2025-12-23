ТСН в социальных сетях

Наступление на Киев и окончание войны: эксперт описал один из жутких планов Путина

Угроза с севера никуда не исчезла, а Черниговщина может стать плацдармом для нового удара РФ в 2026 году.

Игорь Романенко

Несмотря на то, что основные силы врага сейчас сосредоточены на Донбассе, Кремль не оставляет своей главной цели — захват Киева. Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко предупредил, что угроза наступления с севера остается актуальной и напрямую зависит от успехов оккупантов на других участках фронта.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

По словам Романенко, российский диктатор считает захват украинской столицы ключом к завершению войны на своих условиях.

«Для Путина это принципиально: если захватить Киев и область, то вопрос с войной, как они считают, был бы решен. Поэтому такая угроза есть, но она зависит от того, какой ресурс будет у РФ и насколько его хватит», — отмечает эксперт.

Эксперт добавил, что все зависит от способности Сил обороны Украины держать северную границу и наличия резервов у врага.

Больше читайте в материале: Война-2026: эксперт назвал стратегическую цель Путина и проанализировал, какие города под угрозой

