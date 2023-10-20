Наступление оккупантов на Авдеевку: эксперт рассказал, что может помешать планам россиян

Ситуация в Авдеевке Донецкой области остается крайне напряженной и напрямую будет зависеть от ресурсных возможностей украинских сил обороны. В то же время враг, несмотря на то, что несет безумные потери, не отказывается от своих предыдущих планов по полной оккупации Авдеевки.

Об этом в эксклюзивном интервью для ТСН.ua заявил военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

Какой план у врага?

“Враг имеет тактического уровня успехи южнее и севернее Авдеевки. Соответственно, там, где он преуспевает, он будет направлять дополнительные ресурсы — человеческие и материально-технические, в частности артиллерию и авиацию, чтобы и дальше пытаться развивать успех на этом участке фронта», — отметил эксперт.

“План врага очевиден — он пытается взять в окружение украинский гарнизон, действующий на территория города-крепости, а это значит, что перегруппировка, которая сейчас осуществляется врагом, направляется на то, чтобы значительно усилить штурмовые отряды, действующие на определенных участках фронта., в частности в районе Красногоровки, Опросного. То есть враг будет и дальше пытаться атаковать”, — говорит Селезнев.

"Все будет зависеть от ресурсов"

По его словам, ситуация на поле боя на этом участке фронта напрямую будет зависеть от ресурсных возможностей украинских сил обороны.

“То есть, если у нас будет достаточное количество ресурсов и возможностей, чтобы и дальше держать защитные рубежи и позиции, то, соответственно, ситуация на поле вряд ли коренным образом изменится. Если наши резервы будут более ограничены, мы будем вынуждены вести маневренную оборону», — отметил эксперт.

Он добавил, что пока рано делать прогнозы, потому что у нас нет ключевой информации о наших ресурсах.

“Думаю, в ближайшее время эта информация станет более известна и можно будет делать более предметные выводы. Пока мы можем лишь констатировать, что боевые действия в районе Авдеевки держатся на достаточно высоком интенсивном уровне и враг, несмотря на то, что несет безумные потери, не отказывается от своих предыдущих планов по полной оккупации Авдеевки», — резюмировал Селезнев.

Напомним, российская оккупационная армия устроила самое масштабное наступление на Авдеевку Донецкой области, которого не было с 2014-го.

Оккупанты возобновили попытки окружить Авдеевку. Там увеличилось количество обстрелов общества со стороны военных РФ – бьют по школам и позициям украинских военных.

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