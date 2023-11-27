Наступление оккупантов на Авдеевку: ситуация вокруг города на 27 ноября (карта)

Российские войска продолжают свою третью попытку захватить Авдеевку в Донецкой области и на 27 ноября под городом продолжаются ожесточенные бои. Однако оккупанты пока не дошли ни до коксохимического завода, ни до промзоны.

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации вокруг Авдеевки и о третьей попытке врага захватить город.

Третья попытка врага захватить Авдеевку – что известно

Глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш сообщил 25 ноября, что российские войска пытаются окружить город с флангов. Враг активно штурмовал Авдеевку со стороны оккупированного Донецка и устраивал массированные обстрелы.

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26 ноября в Институте изучения войны (ISW) со ссылкой на видео с геолокацией за 24 ноября проинформировали, что оккупантам удалось немного продвинуться к северу от Красногоровки. В то же время российские источники утверждали о продвижении врага в промзоне и у железнодорожной станции Ясиноватая-2, а также вблизи Авдеевского коксохима.

Несколько российских милблогеров распространили кадры, на которых якобы украинские военные отходят с позиций в промзоне на южном фланге Авдеевки.

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Россияне атакуют Авдеевку "в лоб"

В попытках захватить Авдеевку Россия не жалеет людей и отсылает их в атаку "в лоб", рассказал ветеран войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман.

"Да, они начали третью волну наступления. Если во время первой и второй волны были атаки по флангам, то есть через Северное, Первомайское, Веселое, Каменка, сейчас они пытаются атаковать еще и "в лоб". То, что враг там делает такие мясные штурмы, позволяет уничтожать большое количество живой силы врага и технику", – отметил Гетьман.

В то же время Барабаш рассказывал 26 ноября, что количество задействованных в атаке российских бойцов "просто зашкаливает".

"Они лезут из всех щелей. Оккупанты начали использовать тяжелые бомбы, авиационные удары – и коксохимический завод почти полностью разрушен. Поэтому держать оборону не так удобно, как тогда, когда он был, как крепость. Сейчас – это руины", – сказал Гетьман.

Жизнь и эвакуация из Авдеевки

По поводу ситуации в самой Авдеевке, то там находятся 1336 местных жителей. Барабаш сообщил об уменьшении количества желающих эвакуироваться, однако эвакуация продолжается. Уезжать из города помогают три группы волонтеров.

В настоящее время в Авдеевку завозят продукты питания, однако чистую воду доставляют только для объектов критической инфраструктуры и волонтерского пункта. Обеспечить водой горожан пока нет возможности. Люди используют воду из скважин, потому что другого варианта нет.

Жители Авдеевки и разрушенные дома / Фото: Associated Press

Ситуация вокруг Авдеевки на 27 ноября

Генштаб ВСУ утром 27 ноября сообщил о безуспешных наступательных действиях врага на Авдеевском направлении, а именно восточнее Новобахмутовки, южнее Новокалинового, Северного, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области.

В то же время в ISW сообщили, что на видео с геолокацией за 26 ноября видно, как российская бронетехника атакует позиции ВСУ в северной части промзоны на юго-восточной окраине Авдеевки. А так называемые российские военкоры утверждали, что захватчики в тот день захватили всю промзону у станции Ясиноватая-2, однако аналитики не нашли визуального подтверждения.

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Барабаш сообщил, что на утро 27 ноября под Авдеевкой продолжаются ожесточенные бои и ситуация там сложная. Однако российские войска не дошли ни до коксохима, ни до промзоны.

"Конечно, что враг 48 раз "взял промку и коксохим". Но очень ожесточенные бои на подступах к Авдеевскому коксохимзаводу. Врага там нет, а на промке, к сожалению, очень упорные бои продолжаются", — рассказал глава ГВА.

"По флангам с юга и севера они (оккупанты – ред.) вообще никакого успеха не имеют, все атаки отбиты, линия обороны держится. На Степном очень много враг несет потерь личного состава в течение нескольких дней", – сообщил Барабаш.

Он добавил, что украинским военным тяжело, "плюс погодные условия ночью добавили немного хлопот ребятам: очень мощный порывистый ветер".

Ситуация вокруг Авдеевки на карте DeepState/Скриншот

Карта DeepState с ситуацией вокруг Авдеевки/Скриншот

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