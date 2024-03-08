Наступление оккупантов на Роботине: что говорят воины ВСУ о нехватке снарядов и как Россия стирает прифронтовый город

Оккупанты равняют с землей прифронтовые населенные пункты на Запорожье.
Более полутора десятков вражеских атак отбили накануне украинские воины на Ореховско-Токмакском отрезке фронта. Оккупанты снова сунули вперед в окрестностях Роботиного и Вербового: пехотой при поддержке бронетехники.
Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Александра Моторного.
Оккупанты беспощадно обстреливают передовую в Запорожье
На окраине Орехова, что в Запорожье, постоянно раздаются взрывы.
"От РСЗО, до КАБов, до стволки, разных калибров. Работа артиллерии увеличилась раз в 10", - говорит Виталий, артиллерист 128 ОГШБр.
Оккупанты просто засыпают передовую сотнями тяжелых артиллерийских снарядов и реактивных ракет.
"Когда у них идут штурмы, так в 8 утра проснулся, вышел на улицу - и все! Сторона Роботино - Орехова не замолкает арта", - говорит Виталий, артиллерист 128 ОГШБр.
Жители Орехова говорят, что россияне стирают их город
О том, что оккупанты снова будут штурмовать Роботинский выступ, гражданские в прифронтовом Орехове почувствовали почти одновременно с украинскими военными на самом нуле.
Жительница города Орехов Нина говорит, что от ее города до Роботино всего 6 километров, а потому сейчас она слышит постоянные взрывы. Эта женщина пережила уже не один десяток прилетов российских снарядов. Выжила даже в пожаре, когда после очередного разрыва вспыхнул ее дом. Зато самое страшное, признаются жители Орехова, это - авиационные бомбы.
Владимир не так давно вернулся в Орехов. Когда в начале вражеского вторжения оккупанты начали расстреливать город из артиллерии, вместе с женой Владимир выехал в Запорожье. Полгода назад его жена умерла. Жить одному в большом городе, хоть и в относительной безопасности, признается мужчина - просто не стало сил. С парой котов и двумя собаками он живет в Орехове.
Однажды в течение нескольких минут оккупанты сбросили по Орехову 6 авиабомб. В городе совсем не осталось уцелевших сооружений. Даже церковь, купола которой видны на много километров вокруг, вражеская артиллерия не обошла стороной.
В городе до сих пор живет около 700 человек.
Что говорят воины ВСУ
Артиллеристы 128-й горно-штурмовой бригады здесь воюют на Д-20. Их задача – поддержать побратимов на переднем крае и заставить вражескую арту прекратить артиллерийские удары по Орехову.
"У нас максимум дать им один снаряд, чтобы они успокоились — и все! Потому что, БК нет", — говорит "Кавабанга", главный сержант артиллерийской батареи 128 ОГШБр.
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Напомним, что известно о наступлении оккупантов на Часов Яр.
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