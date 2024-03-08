Наступление оккупантов на Роботине: что говорят воины ВСУ о нехватке снарядов и как Россия стирает прифронтовый город

Более полутора десятков вражеских атак отбили накануне украинские воины на Ореховско-Токмакском отрезке фронта. Оккупанты снова сунули вперед в окрестностях Роботиного и Вербового: пехотой при поддержке бронетехники.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Александра Моторного.

Оккупанты беспощадно обстреливают передовую в Запорожье

На окраине Орехова, что в Запорожье, постоянно раздаются взрывы.

"От РСЗО, до КАБов, до стволки, разных калибров. Работа артиллерии увеличилась раз в 10", - говорит Виталий, артиллерист 128 ОГШБр.

Оккупанты просто засыпают передовую сотнями тяжелых артиллерийских снарядов и реактивных ракет.

"Когда у них идут штурмы, так в 8 утра проснулся, вышел на улицу - и все! Сторона Роботино - Орехова не замолкает арта", - говорит Виталий, артиллерист 128 ОГШБр.

Орехов

Жители Орехова говорят, что россияне стирают их город

О том, что оккупанты снова будут штурмовать Роботинский выступ, гражданские в прифронтовом Орехове почувствовали почти одновременно с украинскими военными на самом нуле.

Жительница города Орехов Нина говорит, что от ее города до Роботино всего 6 километров, а потому сейчас она слышит постоянные взрывы. Эта женщина пережила уже не один десяток прилетов российских снарядов. Выжила даже в пожаре, когда после очередного разрыва вспыхнул ее дом. Зато самое страшное, признаются жители Орехова, это - авиационные бомбы.

Владимир не так давно вернулся в Орехов. Когда в начале вражеского вторжения оккупанты начали расстреливать город из артиллерии, вместе с женой Владимир выехал в Запорожье. Полгода назад его жена умерла. Жить одному в большом городе, хоть и в относительной безопасности, признается мужчина - просто не стало сил. С парой котов и двумя собаками он живет в Орехове.

Окрестности Орехово

Однажды в течение нескольких минут оккупанты сбросили по Орехову 6 авиабомб. В городе совсем не осталось уцелевших сооружений. Даже церковь, купола которой видны на много километров вокруг, вражеская артиллерия не обошла стороной.

В городе до сих пор живет около 700 человек.

Что говорят воины ВСУ

Артиллеристы 128-й горно-штурмовой бригады здесь воюют на Д-20. Их задача – поддержать побратимов на переднем крае и заставить вражескую арту прекратить артиллерийские удары по Орехову.

"У нас максимум дать им один снаряд, чтобы они успокоились — и все! Потому что, БК нет", — говорит "Кавабанга", главный сержант артиллерийской батареи 128 ОГШБр.

Окрестности Орехово

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Напомним, что известно о наступлении оккупантов на Часов Яр.

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