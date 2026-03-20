Наступление оккупантов: военные откровенно рассказали о ситуации на фронте

Война в Украине

Реклама

Александровский сектор фронта сегодня стал ареной активных наступательных действий украинских десантников. Несмотря на яростное сопротивление и восьмикратное преимущество оккупантов в живой силе, бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады шаг за шагом вытесняют врага из восточного Запорожья и юго-восточной Днепропетровщины в сторону Донетчины.

Корреспондент ТСН Александр Моторный видел, как работают «глаза и жала» наших десантников — операторы ударных дронов.

По словам командира батальона беспилотных систем с позывным «Физрук», интенсивность боев в секторе достигает 7-8 баллов по десятибалльной шкале. Главная задача сейчас — не только отбросить врага, но и уничтожить группы «инфильтрации», которые пытаются остаться в тылу наших штурмовиков.

Реклама

«Физрук», командир батальона БПС 82-й ОДШБр: «Мы им нормально поднасолили! Остановили их планы и уничтожили всю инфильтрацию. Из-за высокого темпа наших атак враг иногда оказывался у нас за спинами, потому что штурмовые группы просто не успевали зачищать каждый дом. Был случай: мои „бомберы“ в селе, а на соседней улице выходят россияне и машут флагом — думали, это летит их „Мавик“».

Оккупанты почти прекратили выводить тяжелую броню на передний край. Вместо танков теперь используют квадроциклы, мотоциклы и даже самодельные «кабриолеты». Однако для FPV-дронов 82-й бригады это — легкая добыча.

Бойцы рассказывают, что враг пытается ходить колоннами («гуськом»), но после первого же точного удара «оптикой» подготовленные штурмовики превращаются в обычных беглецов.

Военные рассказали о штурмах оккупантов

Численное превосходство врага ощущается остро, но десантники берут качеством и координацией. Даже меньшие штурмовые группы ВСУ умудряются брать в плен россиян, чьи «опорники» оказываются значительно человечнее, чем ожидалось.

Реклама

«Физрук»: «Численное преимущество ощущается. Ту полосу, которую мы заняли, противника было явно больше, чем наших подразделений. Но он был уничтожен. За сегодняшний день мой батальон уже ликвидировал до 109 оккупантов. И это только вторая половина дня, еще не конец суток!»

Бои за Новогригорьевку и Успеновку продолжаются. Украинские десантники продолжают движение вперед, доказывая, что на стыке трех областей хозяйничать врагу не дадут.

