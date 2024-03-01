Наступление окупантов, массированные обстрелы Украины и похорон Навального: главные новости 1 марта 2024 года

Ситуация на фронте, похороны российского оппозиционера Алексея Навального и повышение пенсий 10 млн украинцам.

Об этом говорится в дайджесте из самых важных и интересных новостей, который собрала корреспондентка ТСН Елена Лоскун.

Ситуация на фронте

Ситуация на фронте остается тяжелой. Оккупанты давят по всей линии соприкосновения, но самые горячие направления - Авдеевское и Новопавловское. Под Авдеевкой защитники отбили несколько десятков вражеских атак - в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

Неспокойно и на Лиманском отрезке. А на Херсонщине россияне неоднократно пытались штурмовать участки наших войск на левобережье Днепра - правда, неудачно. В то же время россияне активно усиливают наступление на Часов Яр, который считают ключевым для продолжения наступления на Константиновку и краматорско-славянскую агломерацию.

Обстрелы Украины

Оккупанты нанесли массированный удар по Волчанску. Прозвучало три десятка взрывов. Есть раненый. В селе Митрофановка вражеский дрон сбросил боеприпас прямо посреди улицы. Пострадали 45-летняя женщина и 47-летний мужчина. А по селу Осиново россияне попали управляемой авиабомбой. Повреждена переправа, один человек травмирован.

Двое раненых и на Херсонщине, это - жители Берислава. Там вражеский беспилотник ударил по двору жилого дома. Еще один "Шахед" разрушил школу в селе Михайловка. А в Ингульце - 17 домов разбили реактивные системы залпового огня. За сутки в области повреждены 32 частных дома, а еще - многоэтажка в Херсоне.

Четырьмя ракетами С-300 Россия ночью обстреляла Константиновку в Донецкой области. Под прицелом оказались отдел полиции, больница, два детсада, предприятия и многоквартирные дома. На Николаевку, Щербиновку и Новоалександровку оккупанты сбросили управляемые авиабомбы. Ранены трое местных жителей.

Двустороннее соглашение о безопасности с Нидерландами

Двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Нидерландами в Харькове подписали президент Владимир Зеленский и премьер-министр Марк Рютте в рамках Совместной декларации G7 о поддержке официального Киева, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе.

Соглашение в частности предусматривает предоставление Нидерландами двух миллиардов евро военной помощи в текущем году, а также дальнейшую оборонную помощь в течение следующих десяти. Подобные документы уже заключили с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Италией и Канадой. Сегодняшнее же соглашение подтверждает поддержку Нидерландами будущего членства Украины в ЕС и НАТО. А также содержит блоки по санкциям в отношении России, возмещению убытков и привлечению государства-агрессора к ответственности.

Владимир Зеленский в Харькове

Похороны Алексея Навального в Москве

В Москве на Борисовском кладбище похоронили Алексея Навального. Прежде его отпели в храме. Очереди из людей растянулись более чем на километр. В толпе заметили дипломатов из США, Германии и Франции. Поклонники скандировали — "Навальный" и "Россия будет свободной". А оппозиционные издания еще перед похоронами издали рекомендации, как "безопасно" попрощаться с оппозиционером и не попасть за решетку".

Похороны Навального

В то же время пресс-секретарь Путина – Песков пригрозил ответственностью за несанкционированные акции. Умер Алексей Навальный 16 февраля в исправительной колонии, тело отдали матери только через неделю.

В Украине вырастут пенсии

В Украине вырастут пенсии. Об этом сообщают в министерстве социальной политики. Размер выплат увеличат на 8 процентов. То есть примерно на 322 гривны. Таким образом, средняя сумма пенсии составит 5717 гривен. Совершая соответствующие расчеты, чиновники принимали во внимание, в частности, темпы инфляции и рост средних зарплат. В целом, индексация будет касаться более 10 миллионов граждан.

Аэропорт "Борисполь"

Корреспондентов ТСН пригласили на экскурсию в один из терминалов аэропорта. Хотя оно пассажиров не принимает, работа здесь кипит непрерывно. Ежедневно на смену выходит до семисот сотрудников, среди прочего обслуживающих разнообразную технику.

Аэропорты в Украине приостановили свою работу с начала полномасштабной войны. И когда снова возобновят рейсы – пока не известно. Хотя в Офисе президента отмечали: ожить гражданская авиация, по крайней мере частично, может при условии ужесточения безопасности.

Кинофестиваль "Cinema for Victory"

Лента "Долгая Сутки" одержала победу на кинофестивале "Cinema for Victory", который в этом году впервые стартовал в Украине. Команда Алана Бадоева рассказала, что воздаст вознаграждение в 100 тысяч гривен на лечение военных.

Инициатор создания мероприятия – Госкино Украины, а поддержал его президент. На кинофестивале показали фильмы, снятые во время русско-украинской войны. В конкурсную программу допустили 20 документальных лент.

В состав жюри вошел американский актер и режиссер Шон Пенн. В своем видеообращении он подчеркнул, что "каждая из картин поразила и показала силу, мощь и храбрость украинцев". Такой фестиваль организаторы планируют сделать ежегодным.

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