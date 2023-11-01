Наступление окупантов на Авдеевку: что известно о ситуации на самом горячем участке фронта

Россия не оставляет намерений оцепить Авдеевку Донецкой области. После двух неудачных попыток оккупанты готовятся к третьей волне штурма. Они стягивают технику и личный состав и перегруппируют войска.

Что сейчас происходит в районе Авдеевки, что оккупанты задумали и чего они так хотят захватить этот город — читайте на ТСН.ua.

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Какая ситуация на Авдеевском направлении

В утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины информируют, что враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку Донецкой области.

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток окружить Авдеевку. Для поддержки своих войск применяет авиацию. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Так, безуспешными были наступательные действия захватчиков в районах населенных пунктов, Северное, Первомайское, Степное Донецкой области, где наши защитники отразили около 20 атак", — говорится в сообщении.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский добавил, что украинские военные стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Противник пытался наступать в районах Новокалинового, Авдеевки, Опросного и Первомайского, но попытки были безуспешными.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Атаки окупантов на шести направлениях отражены! Вблизи Авдеевки есть изменения

Какие операции проводят оккупанты вблизи Авдеевки

В Пентагоне рассказали, что Россия проводит в районе Авдеевки "наступательные операции с ограниченным эффектом".

"Мы видим, как в некоторых местах россияне пытаются провести наступательные операции с ограниченным эффектом. Пытаются продвинуться вперед в некоторых областях", – сказал спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер во время брифинга во вторник, 31 октября.

Он добавил, что, несмотря на постоянные обстрелы врага и штрумы, украинская армия имеет определенный успех и прогресс на поле боя.

Авдеевка после многочисленных атак врага / Фото: Associated Press

Враг готовится к новым штурмам

Российские войска взяли небольшую паузу, чтобы перегруппироваться и подтянуть резервы для новых штурмов. По сообщениям местных властей, третья волна наступления врага будет мощнее предыдущих. Об этом рассказал руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, ситуация под Авдеевкой сложная. Враг давит, пытается штурмовать позиции.

"Сейчас в большинстве своем оккупанты проводят активности своей пехотой, идет перегруппировка с их стороны. Они подтягивают много техники, опрокидывают личный состав по другим направлениям. Мы понимаем, что в ближайшие дни будет новая волна", — рассказал чиновник.

Россия бросает в "мясной штурм" плохо подготовленных бойцов "Шторм-Z"

По данным американского Института изучения войны, страна-террористка Россия бросает на Авдеевское направление в "мясной штурм" плохо подготовленных бойцов, уничтожаемых за несколько дней. Речь идет о десантно-штурмовых подразделениях "Шторм-Z", состоящих преимущественно из пленных новобранцев.

Об огромных потерях пехоты сообщают сами российские "военкоры". Они утверждают, что штурмовые отряды Шторм-Z на Авдеевском направлении и на южном фланге Бахмута часто уничтожаются после нескольких дней активных действий. В среднем теряют от 40 до 70 процентов личного состава.

Они добавляют, что эти подразделения часто вводятся в бой перед проведением разведки или установлением связи с соседними подразделениями и обычно пытаются эвакуировать своих раненых без артиллерийского прикрытия, что приводит к большим потерям.

Карта атак на фронте 1 ноября. Фото: ISW

Почему Путин хочет захватить Авдеевку

Информационное агентство The New York Times, ссылаясь на независимых аналитиков, сообщает, что Авдеевка для российского диктатора имеет стратегическую и политическую ценность. Аналитики объясняют, что оккупация города отбросит украинскую армию от порога Донецка, расположенного всего в 13 км, и откроет основные железнодорожные и автомобильные пути для российских сил в этом районе.

А политическая ценность захвата города состоит в том, что "по охвату город после стольких лет сопротивления будет большой победой для президента России Владимира Путина".

Напомним, в статье NYT отмечается, что бои за Авдеевку стали самыми кровавыми с начала войны.

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