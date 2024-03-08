Наступление окупантов на Часов Яр: какая ситуация в городе и как воины ВСУ сдерживают нашествие россиян (видео)

Украинские военные оттеснили врага от Богдановки. Штурмовики 93 бригады Холодный Яр при поддержке артиллерии зачистили ключевые позиции врагов, чтобы уменьшить давление на Часов Яр. Сам же город россияне продолжают равнять авиационными бомбами и артиллерией.

Об этом говорится в сюжете специальной корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

Какая ситуация в Часовом Яру

Российская террористическая армия уничтожает Часов Яр управляемыми авиабомбами. Ситуация здесь чем-то похожа, как в Бахмуте, когда оккупанты сравняли город с землей. Россияне пытаются окружить этот населенный пункт. Все потому, что он на господствующей высоте, на армейском языке это означает, тот кто контролирует эту высоту - контролирует линию фронта.

Времен Яр

Во Часовом Яру до сих пор живут люди. ТСН встретила на улице двух женщин, они рассказали, что живут в подвале. Женщинам на грохот авиабомб и артиллерии вроде бы все равно. Как и на стреляющего.

Времен Яр

Как воины ВСУ отбивают атаки окупантов

Над украинской победой в Часовом Яру работают бойцы бригады Холодного Яра. Задача максимум для армейцев - сжечь до тла позицию оккупантов.

"На самом деле сейчас на экранах мы наблюдаем завершение боя за эту лесополосу. Сутки назад здесь был наш удачный штурм и холоднояровцы уничтожили вражескую пехоту, которая сидела по таким же норам", - говорит Юлия Кириенко.

"Викинг" и еще несколько штурмовиков зачистили немалую территорию от врагов. Кажется, что может быть важного в этой лесополосе, что за нее разворачиваются такие бои. Но армейцы говорят, эта территория возле села Богдановка, что на подступах к Часовому Яру тактически важна для обороны города.

Вырва после "прилета"

Холоднояровцам удалось не только оттеснить врага, но и стратегически улучшить свою линию фронта. Еще и выйти из боя без потерь.

"Деревня Богдановка на этом участке фронта — одно из основных направлений наступления на Часов Яр. "Холоднояровцы" уверены, что они уничтожили в окрестностях села целый ряд позиций окупантов на длительное время остановит вражеские штурмы", — отмечает корреспондентка ТСН Юлия Кириенко.

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Напомним, разведка Британии назвала следующий украинский город, который хочет захватить Россия.

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