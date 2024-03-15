Наступление оккупантов на Роботино: воины ВСУ рассказали о новой тактике россиян и как отбивают штурмы

Оккупанты продолжают постоянные штурмы на Запорожском направлении. Россияне пытаются идти в атаку в большинстве своем малыми группами пехоты, незамеченными просочиться на территорию села и закрепиться между тамошних руин. Их обнаруживают украинские аэроразведчики.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

Чем занимаются пилоты дронов на Запорожском направлении

ТСН пообщалась с пилотами роты ударных БПЛА 118-й отдельной механизированной бригады. Доставить их на передовую для работы сложная задача из-за постоянных обстрелов оккупантов. Их цель - поиск и ликвидация захватчиков, которые идут на штурм.

В последние дни, говорят воины 118-й, именно такая - монотонная работа, по поиску небольших пехотных групп оккупантов - 90 процентов их задач. Работе здесь мешает ветер и вражеские РЭБы. Также оккупанты постоянно обстреливают защитников Украины.

"Пошла у них поставка, с февраля месяца начали задействовать крупные ракеты, так что в Роботино прилетает, а у нас здесь блиндаж ходором ходит!", - говорит "Матрос", военнослужащий РУБАК 118 ОМБр

Вокруг Роботино активно работают, как украинские, так и вражеские дроны.

Роботине из дрона

Оккупанты идут в наступление малыми группами

Враг, сейчас, почти отказался от механизированных штурмов Роботино. Зато, преимущественно в сумерках, в темное время суток и на рассвете - небольшими группами, россияне пытаются заскочить на территорию села и закрепиться между тамошних руин.

Военный "Адам" говорит, что после отработки по оккупантам, оно прекращают штурмы, однако после этого захватчики обстреливают уже защитников Украины.

Пилоты 118-й механизированной во время прямого эфира на 1+1 показали, как точным сбросом ликвидируют оккупантов.

Несмотря на, почти непрерывное артиллерийское противодействие, за ночь, экипаж ударного дрона 118-й бригады сделал более четверть сотни вылетов.

Отражение штурма окупантов

Точное количество уничтоженных окупантов будут считать в штабе. На утро, в Роботино, и эта стопроцентная информация — московитов не было.

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Напомним, бойцы батальона "Ахиллес" показали специальной корреспондентке ТСН свою работу на Бахмутском направлении.

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