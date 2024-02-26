Наступление окупантов на Запорожье: воины ВСУ рассказали, что происходит в Роботино (фото, видео)

На Запорожье оккупанты снова пошли в наступление. Атаковали северо-западнее Вербового и сразу с нескольких сторон, снова подвинули на Роботине. В общем, украинские военные отбили около десятка атак на этот поселок.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

Какая ситуация в Запорожье

Воины ВСУ в прошлом году прорвали российскую оборону на глубину до 9-ти километров - южнее Новоданиловки. На острие там участок от господствующих высот северо-западнее Вербового до западных окраин Роботино.

"По состоянию на данный момент, с некоторых позиций на юго-западной, южной окраинах, где оккупанты пытались закрепиться, их сейчас вытеснили, но ситуация очень непредсказуемая, поскольку возле Токмака, опять таки, по утверждению нашей разведки, оккупанты накопили большое количество тяжелой техники", - отмечает Александр Моторный.

Бои на Запорожье

Почему на войне важны дроны

Оккупанты уже неделю пытаются штурмовать Работино. Часть вражеских бронегрупп украинским артиллеристам удается останавливать, еще на подходе к Роботино. Благодаря круглосуточному присутствию в небе наших аэроразведчиков.

Часть оккупантов, которые шли во время последнего штурма, воины 65-й механизированной вместе с побратимами из соседних подразделений уничтожили, между руин села. Около полдесятка - захватили в плен. Группу зачистки, на земле - тоже направляли с воздуха - аэроразведчики.

"Сейчас же основная - это воздух! Держать воздух надо! Понятно, шо посадку - но когда в посадке, какой-то там "чмобик" загулял, то мы не успокоимся, пока его не уничтожим", - говорит "Кот", командир 56 отдельного стрелкового батальона.

Бои на Запорожье

Единственная преграда, чтобы работа велась без остановки, наличие разведывательных и ударных дронов. Их нашим военным очень не хватает.

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Напомним, в Институте изучения войны заявили, что российские войска продвинулись в пределах Роботиного на фоне продолжающихся локальных наступательных операций.

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