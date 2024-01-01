Наступление окупантов под Бахмутом: воины ВСУ рассказали о ситуации и показали главную елку Украины

Съемочная группа корреспондентки ТСН Маргариты Потаповой побывала в 6 километрах от Бахмута у главного символа несокрушимости украинских воинов. Несмотря на вражеские беспилотники в небе, ТСН украсила новогоднее дерево вместе с военными 22-й бригады.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

ТСН побывала на передовой на Бахмутском направлении. Здесь есть постоянная опасность ударов российских дронов, а потому передвигаться надо быстро.

На этом участке фронта воюет Тимофей. Он отвечает за правильные расчеты вражеских целей. За меткие выстрелы отвечает наводчик родом из Одесской области с позывным "Кипиш". Воины говорят, что украинские пушки на Бахмутском направлении не смолкают ни на минуту. Российские войска пытаются давить на нашу пехоту на передней линии обороны. Артиллерия 22 бригады точными выстрелами разрушает планы врага.

"Пехота наступает, помогаем нашей пехоте, чтобы они не продвигались сюда дальше. Стараемся как можно быстрее это все сделать от этого зависит жизнь нашей пехоты", - говорит военный Дмитрий.

Большинство из бойцов новый год уже второй раз встретили на позициях, сдерживая российские потуги продвигаться вперед. Чтобы напомнить оккупантам, что они на чужой земле, бойцы Сил обороны установили праздничное дерево с желто-голубым флагом прямо на трассе под Бахмутом в 6 км от позиций россиян.

"Если верить пресс-офицерам 22 бригады, мы первые украинские журналисты, которые попали к ней так близко. Поэтому оставляем здесь подарок в надежде вернуться сюда уже в украинский Бахмут", - говорит Маргарита Потапова.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Праздник, несмотря на вражеские обстрелы: ТСН вместе с бойцами украсила новогоднюю елку под Бахмутом

Напомним, ВСУ имеют продвижение в Донецкой области.

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