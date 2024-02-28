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Наступление окупантов возле Бахмута: воины ВСУ рассказали, как сдерживают нашествие (фото, видео)

Наступление окупантов возле Бахмута: воины ВСУ рассказали, как сдерживают нашествие (фото, видео)

"Аист" на Бахмутском направлении

Воины ВСУ сдерживают наступление окупантов на Бахмутском направлении.

На Бахмутском направлении уничтожать российскую технику помогает аэроразведка 22-й бригады, которая работает на больших расстояниях, обнаруживая вражеские пушки в тылу оккупантов и наблюдая за их передвижениями.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Маргариты Потаповой.

Аэроразведчики приводят артиллерию на технику окупантов.

На Бахмутском направлении вражескую технику помогает искать дрон "Лелека". 

"Наша задача не передний край, мы летим и наблюдаем, будет ли передвижение какого-то большого количества техники или малой, чтобы наши ребята подготовились и встретили их", - говорит воин ВСУ "Стив"

На Бахмутском направлении вражеские штурмы не прекращаются, иногда пехота оккупантов для передвижения применяет боевые бронированные машины. Наша аэроразведка их вовремя замечает и наводит артиллеристов.

Бахмутское направление / ©
Бахмутское направление

Уничтоженный танк и артиллерия окупантов

На днях пилоты "Лелеки" 22-й бригады засекли вражеский ларец Т-72, направлявшийся к переднему краю линии обороны. Благодаря этому его удалось уничтожить.

Эффективное взаимодействие между подразделениями и скорость поражения враждебных целей – ныне главная задача для сдерживания россиян на Бахмутском направлении. На счету аэроразведчиков за последние дни несколько установок системы залпового огня "Град", которыми оккупанты накрывали позиции наших защитников.

Бахмутское направление / ©
Бахмутское направление

От вражеских РЭБов нашу "Лелеку" защищает специально зашифрованный канал и таким образом помогает нашим железным птицам и их операторам помешать врагу продвинуться вперед на Бахмутском направлении.

Напомним, в ISW сообщили, что российская армия продвинулась в районе Бахмута.

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