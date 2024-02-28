Наступление окупантов возле Бахмута: воины ВСУ рассказали, как сдерживают нашествие (фото, видео)

На Бахмутском направлении уничтожать российскую технику помогает аэроразведка 22-й бригады, которая работает на больших расстояниях, обнаруживая вражеские пушки в тылу оккупантов и наблюдая за их передвижениями.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Маргариты Потаповой.

Аэроразведчики приводят артиллерию на технику окупантов.

На Бахмутском направлении вражескую технику помогает искать дрон "Лелека".

"Наша задача не передний край, мы летим и наблюдаем, будет ли передвижение какого-то большого количества техники или малой, чтобы наши ребята подготовились и встретили их", - говорит воин ВСУ "Стив"

На Бахмутском направлении вражеские штурмы не прекращаются, иногда пехота оккупантов для передвижения применяет боевые бронированные машины. Наша аэроразведка их вовремя замечает и наводит артиллеристов.

Бахмутское направление

Уничтоженный танк и артиллерия окупантов

На днях пилоты "Лелеки" 22-й бригады засекли вражеский ларец Т-72, направлявшийся к переднему краю линии обороны. Благодаря этому его удалось уничтожить.

Эффективное взаимодействие между подразделениями и скорость поражения враждебных целей – ныне главная задача для сдерживания россиян на Бахмутском направлении. На счету аэроразведчиков за последние дни несколько установок системы залпового огня "Град", которыми оккупанты накрывали позиции наших защитников.

Бахмутское направление

От вражеских РЭБов нашу "Лелеку" защищает специально зашифрованный канал и таким образом помогает нашим железным птицам и их операторам помешать врагу продвинуться вперед на Бахмутском направлении.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Они скрывают их подальше от линии фронта! Как украинская "Лелека" охотится на российские пушки!

Напомним, в ISW сообщили, что российская армия продвинулась в районе Бахмута.

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