Наступление Путина на Харьков: при каких условиях это возможно и где взять "Железный купол" для защиты

Харьков продолжает подвергаться ракетным обстрелам россиян. По городу наносят регулярные удары дронами, ракетами и управляемыми бомбами – враг уничтожает критическую инфраструктуру и разрушает дома харьковчан.

Зачем Путин так яростно взялся за Харьков и стоит ли ожидать наступление агрессора на город, выяснял сайт ТСН.ua.

Военные эксперты отмечают, что широкомасштабная война России против Украины продолжается, поэтому от врага следует ожидать чего-либо. К сожалению, воздушные средства противника позволяют ему наносить удары практически по всей территории Украины, в том числе и по Харькову.

Почему Путин взялся за Харьков

По словам военного эксперта Игоря Романенко, Харьков – это город, не подчинившийся Путину и который он считал сакральным и русскоязычным.

"Путин возлагал на него большие надежды, надеялся продвинуть в него "русский мир" через тогдашнее руководство первой столицы Украины. Но это ему не удалось ни в 2014, ни в 2022 годах. Хотя средства на это были потрачены огромные. А в начале войны защитники Харькова дали россиянам отпор и сорвали все планы диктатора. Поэтому у Путина есть "зуб" на Харьков. Но наша беда в том, что расстояние до границы с Россией маленькое – 35 километров, Поэтому город страдает от постоянных обстрелов врага. И не только от ракет, но и дронов. К сожалению, их в РФ достаточно, чтобы наносить удары", — рассказывает сайту ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба (2006-2010 гг).

Последствия вражеской атаки на Харьков

Огневой вал и "мясные штурмы"

Эксперт добавляет, что за годы широкомасштабной войны Путин не забывал о Харькове. Удары по городу наносились постоянно и чем дальше, тем они становятся сильнее.

"Враг получил разрушительный опыт по захвату небольших городов — Бахмут, Соледар, Авдеевка. Агрессор применяет для этого стратегию "огневого вала", то есть очень большое количество вооружения. А методика захвата сводится к тому, чтобы атаковать с воздуха ракетами, управляемыми авиационными бомбами (УАБ), артиллерией. Цель – уничтожать все имеющиеся защитные оборонные сооружения ВСУ, а затем начинать "мясные штурмы" для захвата территории. Россияне в совершенстве отточили эту практику и имеют все возможности для ее применения – людей в России много", — рассказывает Игорь Романенко.

Огненный вал и мясные штурмы – тактика Путина / Фото: ТСН.ua

Будет ли наступление Путина на Харьков?

Эксперт добавляет, что такой разрушительный подход к ведению войны вдохновляет Путина. Он его пытается применить к любому украинскому городу.

"Но такой метод россияне вряд ли смогут применить в случае наступления на Киев. Для этого врагу нужен огромный ресурс, которого у Путина на данный момент нет. А вот относительно наступления на Харьков, то для этого нужно войско в 150 тысяч живой силы, плюс соответствующее вооружения. Тогда можно начинать наступление на Харьков. Но и таких сил на текущее время у оккупантов нет", — отмечает Игорь Романенко.

Эксперт добавляет, что сейчас Путин и его генералы находятся в режиме ожидания.

"Русский диктатор, еще до конца не определившийся, сможет ли он "проглотить" Харьков. Думаю, он определится где-то до конца апреля. Здесь все просто – важен потенциал сторон. Россияне знают собственные возможности на текущее время, а потому пытаются понять, что будет с потенциалом ВСУ, а именно: насколько быстро наши союзники могут перейти от слов к реальным делам по военной помощи Украине. Пока сдвиги есть только по боеприпасам, а вот для осуществления эффективного наступления или обороны у нас мало сил", — отмечает Игорь Романенко.

Путин выжидает и взвешивает имеющиеся силы / Фото: ТСН.ua

Путин в режиме ожидания и "священная война"

Именно это, по словам эксперта, останавливает Путина и его генералов, занимающихся планированием военных операций. Ведь подготовка к наступлению занимает не один месяц. Потому россияне решают, как им действовать.

"Если формировать цели по захвату такого города как Харьков, то оккупантам нужно думать, где и как собрать необходимые силы и средства для наступления. Для этого врагу, скорее всего, нужно будет формировать задачи по частичной, а возможно, и полной мобилизации", – замечает эксперт.

Он добавляет, что Путин всеми силами пытается подстрекнуть свое общество к ведению затяжной войны и хочет найти хоть какой-то мотив, чтобы оправдать то, что сам начал. В Москве даже заявили, что они ведут не СВО (специальную военную операцию), а уже "священную войну".

"Думаю, что объективно враг не сможет одновременно вести активные военные действия на востоке и юге Украины и при этом еще и наступать на Харьков. Для такого наступления ему нужен немалый ресурс, которого у Путина нет. Но у него есть возможность наносить постоянные ракетные удары по городу, что он и делает. К сожалению, близость к границе позволяет врагу наносить удары артиллерийскими средствами, ракетами С-300 и С-400, а также сбрасывать УАБы. Запускать их по Харькову враг может безнаказанно и делает это именно со своей территории, ведь дальность применения УАБов – 70-80 километров. Для этого российские самолеты поднимают высоко в воздух, совершают пуски и коварно атакуют бомбами город", — рассказывает Игорь Романенко.

Россия атакует Харьков сбросами управляемых авиационных бомб/коллаж ТСН.ua

Как и чем нужно усиливать ПВО вокруг Харькова

Военный эксперт отмечает, что нам нужно усиливать средства ПВО вокруг Харькова, а еще бить по средствам, применяемым врагом, в том числе по вражеским аэродромам. Романенко убежден, что для этого нам нужны дальнобойные зенитно-ракетные комплексы, прежде всего, чтобы сбивать самолеты, которые с территории России запускают УАБы по Харькову.

На вопрос, сколько нужно дополнительных систем ПВО, чтобы защитить Харьков, военный эксперт отмечает, что это десятки комплексов.

"Мы должны формировать многоярусную по высоте и дальности систему ПВО вокруг Харькова. Она должна быть универсальной и очень гибкой, работать в радиусе малого действия, средних и больших высот. Нужно много действующих с земли зенитно-ракетных комплексов. Также нам необходима истребительная авиация. Хотя бы F-16, поставку которых американцы задерживают, или же шведские Gripen", — подчеркивает Игорь Романенко.

Последствия ракетного удара по Харькову 20 марта 2024 года / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Он добавляет, что в ближайшее время есть надежда на новые поставки от партнеров.

"Немцы обещают зенитные установки Gepard и даже легендарную Skynex, возможно, Patriot. Это улучшит ситуацию, но этого недостаточно. Нам нужно исходить из того, чтобы не мечтать и не рассказывать сказки, а чувствовать реальность и эффективно использовать средства, которые у нас есть. Да, безусловно, систему ПВО нужно постоянно наращивать. Если я вам скажу, что нам нужно десятки систем ПВО – это ничего не изменит. Потому что, к сожалению, этого не произойдет. Партнеры пока нам не предоставили даже того, что обещали", — отмечает Игорь Романенко.

РФ наносит удары по критической инфраструктуре Харькова / Фото: Associated Press

Что нужно от союзников?

Самый яркий пример – история с F-16, которая, по мнению Игоря Романенко, искусственно тормозится американцами, они и европейским партнерам не позволяют их передавать, иначе мы уже давно получили бы шведские истребители Gripen.

"Американцы сосредоточены на вопросе: не допустить эскалации войны и возможности нанесения Россией ядерных ударов. Сначала Олаф Шольц "спасал мир" от ядерного удара, а затем за это взялись американцы. А то, что в Украине ежедневно погибают на фронте военные и гражданские люди — это для них второстепенный вопрос. Главное для запада, чтобы на 1 доллар не поднялась стоимость бензина, потому что это может повлиять на выборы президента. Нас призывают не бить по вражеским НПЗ, для этого в Киев даже приехал Джейк Салливан, советник президента США по нацбезопасности. Он рассказывает о прошлогоднем превышении оптимизма в Украине относительно войны и превышении пессимизма в этом году. Вместо этого он бы лучше четко сказал: когда нам дадут дальнобойные ATACMS, чтобы силой заставить россиян не обстреливать Харьков", — говорит Игорь Романенко.

Разрушение на предприятии в Харькове в результате ракетного удара 20 марта / Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

Пора стереть пыль с "Железного купола"

Военный эксперт добавляет, что в ситуации с постоянными обстрелами Харькова было бы полезным получить зенитный комплекс "Железный купол".

"Еще задолго до начала полномасштабного вторжения руководство Мариуполя просило израильских коллег о помощи с получением "купола". Известно, что две батареи этого комплекса находились в США. Туда их отвезли, чтобы провести испытания и проанализировать работу. Но в систему управления американской ПВО они не вписываются. В итоге — испытания провели, а две батареи так и остались в США и там где-то пылятся, потому что на реэкспорт в Израиль их не передали, даже после начала войны в Газе", — рассказывает Игорь Романенко.

Военный эксперт добавляет, что сейчас американский Конгресс не пропускает военную помощь Украине, Израилю и Тайваню. Тем временем израильтяне планируют атаковать последний город, который на данный момент контролирует группировка ХАМАС. А американцы вроде бы выступают против этого.

"Официально – это выглядит так, а не официально американцы выделяют вне решения Конгресса очень большие средства Израилю под поставку истребителей F-35. Это новейшие истребители, не середняки F-16 со старыми ракетами, которые обещают Украине. А еще Израилю дают средства на Мk-82 и М-84 — это авиационные бомбы под эти самолеты. Боеприпасы, которые могут просто уничтожить город", — отмечает Игорь Романенко.

То есть, по словам эксперта, ситуация следующая: официально американцы против атаки на город в Газе, но деньги тайно нашли и предоставляют. Так почему бы не предоставить Украине две батареи зенитного комплекса "Железный купол", который где-то на базе пылится?

"Такой комплекс не решит всех вопросов защиты неба над Харьковом, потому что это не панацея от ракетных ударов. Но он бы очень хорошо работал на более низком уровне и помог Харькову отбивать атаки, особенно при применении врагом ракет С-300. Поэтому об этом надо говорить и настаивать в предоставлении такой помощи от союзников, они должны нас услышать. Такая помощь — лучше миллиона пустых обещаний", — заключает Игорь Романенко.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что РФ еще жестче вцепилась в Харьков: все об атаках, новом оружии, последствиях и будет ли эвакуация из города.

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