Наступление РФ на Харьковщине: военные рассказали, что происходит на этом участке фронта

Война в Украине / © Getty Images

«Вампиры» бомбардируют вражеские позиции, минируют вероятные пути движения оккупантов на Харьковщине, подрабатывают воздушной почтой, доставляя собратьям на ноль еду, воду, боеприпасы. Но самая первая их задача: не подпускать россиян к передовым позициям украинской пехоты.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

QR-код — это сбор на средства РЭБ для пехотинцев 13-й бригады Нацгвардии Украины. Он нужен нашим защитникам, так же, как воздух.

QR-код — это сбор на средства РЭБ для пехотинцев 13-й бригады Нацгвардии Украины

В его хозяйстве, признается «Начальник», командир отделения тяжелых бомберов «Хартии», 13 бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины, есть специальные предложения для самых требовательных незваных клиентов.

Бомбардировали «Хартийцы» из своих «Вампиров» тайники московитских оккупантов в северном пограничье, на Харьковщине, даже трофейными, реактивными ракетами «Град».

Перед самым стартом «Вампира», чтобы миссия получилась максимально результативной, свои старания уже в темноте прилагает «Ива». Каждую ночь именно он снаряжает борта. Он воевал под самым Донецком, в пехоте. И там было, признается «Ива», очень непросто. Оттуда — ушел. В апреле — вернулся на войну. На этот раз, в «Хартию».

«Я был на Донецком направлении. Пошел в СЗЧ. На Красногоровке меня сделали — одноразовым сапером, так как говорили: вы будете одноразовые саперы! Вернулся в „Хартию“, здесь лучше отношение к людям», — говорит он.

Среди всего разнообразия боекомплекта у «Ивы» есть собственные фавориты.

Московиты, утверждает «Страшило», севернее Харькова сейчас почти не проводят массированных штурмов. Зато на отрезке от Стрелецкой, через Глубокое, севернее Липцов и до реки Муром между украинским Зеленым и российским поселком Середа, рашисты ежесуточно пытаются огнем, прощупывать украинскую линию обороны. И то больше похоже на попытки — удержать захваченные еще прошлой весной — 80 квадратных километров украинской земли.

Чтобы вооруженные московиты не ходили по Украине в северном пограничье, «Страшило» каждую ночь, по много раз поднимает в небо своего «Вампира». И летит в сторону тайников российских оккупантов.

В этом отделении тяжелых бомберов «Хартии» большинство экипажей — бывшие пехотинцы. И пилоты, и техники, и саперы, по своему опыту знают, что такое плотные вражеские обстрелы и интенсивный контактный бой.

Поэтому и свою работу, каждый вылет экипажи «хартийцев» выполняют, держа в памяти краеугольную миссию. Все, что они применяют, должно убивать врага.

