Наступление РФ на Харьковщине: военный рассказал о частичном успехе оккупантов и продвижении ВСУ (карта)

Военный рассказал, какая сейчас ситуация в Харьковской области и где продолжаются ожесточенные бои.

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко рассказал, что в Харьковской области сейчас идет системная работа по выбиванию противника с занимаемых позиций.

Об этом он сказал в интервью ТСН.

"Если говорить о направлении Глубокое, к примеру, где противник перешел линии государственной границы, имел частично успех, Силы обороны стабилизировали ситуацию в полной мере и сейчас идет системная работа по оттеснению противника с занимаемых позиций. Уже есть конкретные успехи", - отметил он.

Село Глубокое в Харьковской области / Фото: deepstatemap

Однако, по словам военного, в Волчанске ситуация намного сложнее. Сейчас продолжаются очень жестокие бои.

"Противник по состоянию на сегодняшний день имел частичный успех, но интенсивность его продвижения не так активна, как они для себя планировали. Я думаю, что нам удастся совместно остановить наступление противника и, накопив силы и средства, переломить ситуацию с тактической точки зрения на сторону Сил обороны", - резюмировал Юрий Федоренко.

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Напомним, Федоренко заявил, что ВСУ готовы уничтожить установки, которыми РФ бьет по Харькову, однако есть некое препятствие.

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