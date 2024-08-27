Наступление РФ на Покровск: есть ли угроза Днепру и зачем нужны "дополнительные глаза" Ставки

Ситуация на Покровском направлении остается более чем сложной. Враг продолжает продвигаться на этом участке фронта, а западные СМИ пишут о возможной потере Покровска нашими войсками. Также некоторые эксперты высказывают мнения относительно угрозы Днепру.

Нужно остановить продвижение противника

Что происходит у Покровска и есть ли шансы его удержать – ТСН.ua расспросил военного эксперта Игоря Романенко.

"Покровское направление фронта, к сожалению, остается одним из наиболее сложных. Оно требует немедленного изменения ситуации. Известно, что существенных ресурсов, чтобы остановить противника, у Сухопутных войск на данный момент там нет. Но помочь в этой ситуации можно массированным поражением противника. Такие ресурсы у нас есть, но не у Сухопутных войск, а в целом у Сил обороны Украины", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Покровское направление на фронте/Коллаж ТСН.ua

Что должен Сырский сообщить президенту?

Эксперт объясняет, что Силы обороны Украины, во время военного положения, подчинены главнокомандующему – генералу Александру Сырскому, но по сути они подчиняются непосредственно верховному главнокомандующему – президенту Украины.

"На Покровском направлении нам нужны ресурсы для поражения врага от Главного управления разведки, от Службы безопасности Украины и других структур. Для этого необходимо соответствующее решение – приказ от президента. Для этого генералу Сырскому нужно не просто доложить о тяжелой ситуации на Покровском направлении верховному главнокомандующему, а подготовить основательное обращение по этому поводу и просить срочно оказать такую помощь. Здесь нужно уметь задавать президенту непростые вопросы со своими предложениями по поводу того, как можно реально улучшить ситуацию. Это не значит, что нужно лишний раз беспокоить президента, ведь ему и так сейчас тяжело. Но ситуация такова, что Сухопутным войскам требуется немедленная помощь именно на Покровском направлении”, – рассказывает Игорь Романенко.

Почему нужны дополнительные "глаза и уши" президента

Эксперт напоминает, что сложности на этом направлении начались после неудачной ротации войск у Очеретино, чем воспользовался враг – его до сих пор не могут остановить наши войска.

"С нашей стороны под Очеретиным была допущена ошибка тактического уровня, позволившая противнику собрать ресурсы и пойти в наступление. Здесь как раз ответственность тех командиров бригад, которые передавали и принимали позиции. Да, кто-то мог быть обескровлен, а кто-то не подготовлен. Но в итоге несогласованность действий привела к обвалу фронта. Именно поэтому, в момент передачи позиций должен присутствовать представитель структуры (командования), куда входят эти бригады, который принимал бы решение по изменению и не допустил подобного. По событиям более высокого уровня, таким офицером мог быть представитель Ставки, который объективно оценил бы сложившуюся ситуацию и доложил об этом, чтобы сделать невозможным повторение подобных ситуаций", – отмечает Игорь Романенко.

Карта боев на Покровском направлении (обновлена 22 августа)/Карта: Deep State

Эксперт добавляет, что, к сожалению, подобное может повторяться и дальше, пока при Ставке не будет сформирован институт представителей верховного главнокомандующего.

"Именно этот военный специалист сможет предоставлять президенту информацию об объективной обстановке на конкретном участке фронта и о причинах возникновения кризисных ситуаций. Делать их параллельно с докладами официальных лиц, например, руководства Сухопутных войск. А уже верховный главнокомандующий будет делать соответствующие выводы. Это, кстати, касается всех видов и родов войск, потому что Ставка влияет не только на ВСУ и их состав, но и на все силовые структуры страны во время войны. А они должны действовать согласованно между собой", – отмечает Игорь Романенко.

Ради эффективного управления войсками

Он добавляет, что за 2,5 года войны с этим вопросом следует разобраться.

"Чтобы осуществлять эффективное управление войсками нужно иметь обратную и объективную связь между Ставкой и фронтом. Институт представителей Ставки верховного главнокомандующего нужно внедрять, иначе те, кто отвечают за выполнение определенных задач, все время будут докладывать, что все у них нормально, а оно далеко не так. Здесь должны работать объективные законы организации управления войсками, особенно во время ведения боевых действий", – отмечает эксперт.

Он добавляет, что сейчас временно можно использовать для этой связи инспекцию министра обороны Украины, но в дальнейшем это должно происходить на уровне представителей Ставки верховного главнокомандующего.

Изменения ситуации на Покровском направлении первыми замечают боевые медики

"Нечто подобное уже было сделано на уровне ГУР. Формально оно подчиняется Минобороны, а по сути все замыкается в первую очередь на президенте. Как и другие наши разведки, подчиненные ГУР. Все они должны замыкаться непосредственно на верховном главнокомандующем, если он хочет знать объективную информацию. Ибо по требованию разведки любое событие считается осуществленным, если три источника его подтверждают. Именно поэтому нужно формировать штат представителей Савки верховного главнокомандующего, которые напрямую будут информировать президента о реальной ситуации на фронте", – отмечает генерал-лейтенант в отставке.

Почему важно остановить продвижение врага

Что касается ситуации на Покровском направлении, то эксперт подчеркивает, что она очень тяжелая.

"Сейчас самая главная цель на этом участке фронта — остановить продвижение врага. Это первая задача стратегически оборонной операции Сил обороны Украины, но этого не происходит, потому что нет соответствующих средств и ситуация существенно в нашу пользу не меняется. Враг там имеет достаточно сил, чтобы продвигаться вперед. Если у них не выходит с лобовыми атаками, то они двигаются по флангам. Россияне создают мини-окружение и нашим воинам приходится отступать", – рассказывает военный эксперт.

Мини-окружение на Покровском направлении

Новое мини-окружение и потеря дороги

На Покровском направлении враг уже захватил Желанное, Заветное, Камышевку, Птичье.

Очередное мини-окружение, по словам Игоря Романенко, наблюдается возле населенного пункта Карловка, рядом с рекой Волча.

"От Карловки нашим военным уже нужно отходить, потому что врагу на севере удалось захватить дорогу возле населенного пункта Мариновка. Таким образом россияне отрезали от сообщения населенные пункты Михайловка, Мемрик, Калиново и Карловку. Потеря контроля над автодорогами — это существенное ослабление стабильности и устойчивости обороны. Это очень опасно. Именно поэтому здесь нужно нанесение стратегических ударов по скоплению противника, чтобы остановить его продвижение", – отмечает Игорь Романенко.

Темпы продвижения противника/Коллаж ТСН.ua

Какие угрозы несет наступление врага

Некоторые эксперты отмечают, что взятие Покровска откроет россиянам путь для атак на Днепропетровскую область, Днепр и Запорожье.

"Благодаря нашим действиям на Курщине, россияне частично уже сняли с фронта войска и перебросили их в Россию. Известно о переброске боевых частей из Харьковского, Купянского, Херсонского и Запорожского направлений. Но с Покровского и Торезского направлений частей не снимали. Они продолжают свое наступление и там послаблений нет. Поэтому угрозы для Запорожья от этого наступления я не вижу, его россияне скорее всего отложили до лучших времен. Что касается Днепра, то до него далеко и, чтобы двинуться на город, оккупантам придется собрать много сил. А их, как известно, сейчас у Путина нет", – заключает Игорь Романенко.

И добавляет, что дальнейшее продвижение противника, в нынешних условиях, возможно на запад, чтобы потом повернуть на север на агломерацию Славянск-Краматорск. Или же враг может продвинуться на запад, чтобы затем потом пойти южнее на Курахово или еще дальше на запад, чтобы зайти в тыл нашей группировке, обороняющей Угледар.

Ранее ТСН.ua рассказывал о сложной ситуации на Покровском направлении: есть ли угроза окружений и как поможет прорыв на Курск.

Новости ТСН 12:00 23 августа. РФ сунет на Покровск, новая помощь от США, ВСУ берут Курщину

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