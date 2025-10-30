Россияне наступают на Покровск / © ТСН.ua

Российские войска не прекращают попыток прорваться в Покровск Донецкой области, используют тактику малых групп и стремятся закрепиться в восточной и северной части города.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Юлии Кириенко.

О чем сообщает DeepState

По данным DeepState, враг привлекает небольшие подразделения, по 5-10 человек, избегая открытых столкновений и постепенно накапливает присутствие. Несмотря на это, украинские бойцы удерживают позиции в южной части Покровска и на других направлениях.

DeepState отмечает, что город сейчас находится преимущественно в «серой зоне». Силы обороны активно используют дроны для противодействия, однако погодные условия могут осложнить их применение и оккупанты могут этим воспользоваться — прогнозируют военные аналитики.

Непростая ситуация в Купянске, но Сил обороны увеличивают контроль и защищают позиции — об этом накануне заявил президент Владимир Зеленский.

В ВСУ подтвердили — в Купянске и его окрестностях продолжаются тяжелые бои. Впрочем, любые заявления об «окружении» там украинских войск являются выдумкой российской пропаганды. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения, треть из них на Покровском направлении.

Что происходит в Донецкой области

Российские дроны охотятся даже на гражданские автомобили в Донецкой области. Это въезд в Константиновку — некогда многотысячный город, который теперь просто выжженная земля.

На трассе догорает машина, которую таки поймал вражеский беспилотник. И мимо нее проносится еще одна. Армейцы торопятся на позиции. И как только въезжают в город, как в них летит очередной дрон.

Чуть дальше от фронтовых городов дороги завешены длинными коридорами из сеток. Так теперь выглядят почти все автодороги Донетчины. Ежедневно эти тоннели становятся еще длиннее.

Оккупанты кое-где в 10 раз нарастили количество дронов. Атакуют движущиеся машины. Выискивают позиции нашей техники. Устраивают засады прямо на дорогах — даже против пехоты. Заставляют людей уходить из своих домов. И перебивают логистику нашим войскам, обрезая все пути между окопами на передовой и тылом.

В лесополосе, в зарослях деревьев воины-десантники прячут американский БТР. Эта машина неоднократно везла пехоту на штурм. И всегда удачно. Она может вместить аж шесть солдат и безопасно доставить их к точке выгрузки.

Но эта машина уже месяц, как просто прячется в зарослях. Потому что с таким нашествием российских дронов, которое сейчас есть на Добропольско-Покровском направлении, ее использование разве на один раз.

Если под Добропольем наши Силы обороны имеют успехи и даже освободили село Сухецкое. То на Покровск оккупанты подтянули значительное усиление и российскую пехоту уже фиксируют в глубине жилых кварталов, на юго-западе и в районе железной дороги. На потолке Покровска наши дроны зафиксировали триколор. Наконец и сбили его. Но это значит, что дорога на Мирноград уже под риском блокировки. А там целая агломерация Сил обороны.

Все сложнее держаться в окопах нашей пехоте в районе села Лысовка. Похожая ситуация и села Новоэкономичное, что под Мирноградом. Поставка еды и боеприпасов для наших солдат, даже дронами уже на грани фантастики — говорят в Силах обороны. И ищут пути, как разблокировать своих.

