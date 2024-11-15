Наступление РФ на Запорожье: эксперт рассказал о планах Путина и при чем здесь ракетный террор

Россия может готовить наступление на Запорожье. Об этом все чаще сообщают западные СМИ и подобная информация распространяется по Сети, усиливая панические настроения, как в самом городе, так и в целом по стране.

Насколько возможно наступление россиян на Запорожье и хватит ли у врага сил для этого, ТСН.ua поинтересовался у военного эксперта Игоря Романенко.

Генерал-лейтенант отмечает, что ситуация вокруг Запорожья в последнее время существенно не изменилась, а слухи о возможном наступлении врага несколько преувеличены.

"Я пока не вижу, чтобы враг концентрировал там что-то значительное по ресурсам. Конечно, продолжаются боевые действия на Времивском и Ореховском направлениях, сложная ситуация на других участках фронта. Все это так, но россиянам пока не до Запорожья, потому что сейчас для них более актуальны целями являются Курахово и Покровск. Понятно, что у Путина есть ресурсы для наступления на отдельных участках, но ресурса, чтобы наступать на всех фронтах одновременно – он не имеет", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель руководителя Генштаба (2006-2010 гг.).

Курахово и Покровск — цели для Путина/Коллаж ТСН.ua

Военный эксперт добавляет, что намерения по поводу наступления на Запорожье у врага бесспорно есть. Более того, россияне к этому готовятся, что заметно по регулярным обстрелам города.

"Наступление они готовят и план по Запорожью у россиян есть, но достаточных сил, чтобы начать массированное наступление, я пока не вижу. Конечно, что Путин и его генералы хотят захватить хотя бы один областной центр, потому что за все время войны в Украине им удалось оккупировать только один областной центр – Херсон, но и его они потеряли", – подчеркивает Игорь Романенко.

Генерал-лейтенант добавляет, что российскому диктатору прежде всего хотелось бы захватить Херсон и Запорожье, потому что он уже успел "присоединить" их в обновленной конституции к территории РФ.

По словам Игоря Романенко, Путин также вынашивает планы по захвату Сум, Харькова и Днепра. Диктатор будет к этому стремиться любой ценой, чтобы продемонстрировать собственную силу всему миру и, прежде всего, своему глубинному народу.

"Сейчас в ближайших планах врага – Запорожье и Херсон. Но взять Херсон это слишком сложная задача – для этого надо форсировать Днепр. Кстати, россияне ведут там активную разведку. А вот по Запорожью уже третью неделю регулярно бьют УАБами и всем имеющимся вооружением. Это и есть подготовка к наступлению – террор и психологическое давление на местное население. Но чтобы организовать наземное наступление на Запорожье, у Путина пока недостаточно сил", – заключает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что угроза массированного ракетного удара для Киева остается: эксперт объяснил намерения Путина.

Запорожье и Кривой Рог оплакивают убитые семьи | ТСН новости 19:30 12 ноября

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