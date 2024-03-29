Наступление РФ, возможности ВСУ и условие победы: главные тезисы из интервью главнокомандующего Сырского

Среди самых горячих тем – сложная ситуация на фронте, необходимость обновления Генштаба и нужно ли мобилизовать полмиллиона человек в ВСУ.

Для главкома ВСУ главное – сохранить людей. "Железо" можно восстановить, а погибших людей уже не вернешь. Есть еще один приоритет – это единство общества, отсутствие политической раздора. Россия никогда не сможет победить нас на поле боя, пока украинцы сохраняют единство и силу духа. Если тратить энергию и силы на пустые политические споры друг с другом, это путь даже не к поражению, а к гибели.

Об этом главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал в интервью изданию "Укринформ".

Александр Сырский сделал немало заявлений. ТСН.ua собрал важнейшие тезисы по интервью главкома.

О наступлении РФ на широком фронте

Ситуация на фронте сложная, но ВСУ не только стоят в обороне, но и каждый день на разных направлениях продвигаются вперед. Цель – не допустить потери территории, максимально истощить врага, сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий.

Количество возвращенных позиций превышает количество потерянных. Российским войскам не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, а их территориальные достижения имеют тактическое значение.

"Текущая обстановка на определенных направлениях остается напряженной. Российские оккупанты продолжают наращивать усилия и имеют численное преимущество в личном составе. Они традиционно не учитывают потери и продолжают применять тактику массированных штурмов. На определенных направлениях ежесуточно подразделения Сил обороны Украины отбивают по несколько десятков атак" – рассказал Сырский.

Оккупанты значительно нарастили активность авиации, применяют КАБы, ведут плотный артиллерийский и минометный огонь.

"Противник продолжает наступательные действия на широком фронте, пытается любой ценой выйти на границы Донецкой и Луганской областей, потеснить нас на левом берегу Днепра в Запорожской области", – сообщил генерал-полковник.

Главком отметил, что на определенных участках фронта Силам обороны Украины удалось выровнять ситуацию по артиллерии. Это сразу сказалось на ситуации в целом. Украинские артиллеристы используют высокоточные боеприпасы для поражения скоплений врага даже в десятках километров от линии фронта. Захватчики ежесуточно терпят существенные потери в живой силе и технике.

Способности и цель ВСУ

Сырский сообщил, что Силы обороны Украины продолжают удерживать под контролем ключевые высоты и районы обороны.

"Наша цель – не допустить потери своей территории, максимально истощить противника, нанести ему наиболее возможные потери, сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий", – рассказал главнокомандующий ВСУ.

Главком добавил, что благодаря работе подразделений ПВО удалось снизить активность врага в воздухе, и это очень существенно. Только в течение 10 дней в феврале были сбиты 13 российских самолетов, в том числе сразу два стратегически важных самолета наблюдения и управления А50.

О проблемах на фронте из-за нехватки западной помощи

Наши защитники выполняют задачи на всей огромной линии фронта фактически из — за недостатка вооружений и боеприпасов.

Как признал генерал-полковник, "мы не смогли добиться большего успеха во время Харьковского наступления, потому что нам не хватило ресурсов". Отсутствие ресурсов и необходимого количества боеприпасов позволило россиянам глубоко зарыться в землю на юге Украины, в Запорожской области, и штурм этих позиций без эффективной поддержки с воздуха стоил нам человеческих потерь и потерь техники. Последний случай – Авдеевка. ВСУ, безусловно, сохранили бы эти позиции при наличии достаточного количества, прежде всего, средств ПВО и артиллерийских снарядов.

"Это – не претензия, а констатация факта. Я верю, что наши союзники уже осознали, с кем имеют дело в России, и очень хотели бы видеть наш успех в борьбе с врагом. Нам не хватает оружия, все остальное мы способны сделать сами благодарны нашим партнерам за каждый снаряд, за каждую тонну горючего. Но для эффективного планирования операций нам нужна предсказуемость такой поставки", – говорит Сырский.

Теперь Силы обороны выполняют задачи по всей огромной линии фронта, добавляет он, фактически из-за недостатка вооружения и боеприпасов. В этих условиях переход к стратегической обороне является логичным решением. "Но столь же логично и обратное: если Запад, как заявляет, поставит Украине все, что нуждаются в ее Вооруженных силах, это позволит отбросить врага, сколько бы людей ни мобилизовывала Россия, и наконец завершить эту войну военной победой над противником", – резюмировал главнокомандующий ВСУ.

Почему ВСУ оставили Авдеевку

В Авдеевке россияне имели преимущество в силах и средствах штурмовых подразделений, поэтому украинским бойцам пришлось уйти из города.

"Мы отвели свои силы из Авдеевки, потому что враг имел существенное преимущество в силах и средствах штурмовых подразделений. Из-за постоянных бомбардировок управляемыми авиабомбами целостность нашей обороны была нарушена, что дало возможность противнику постепенно продвигаться вперед. Также негативную роль сыграла недостаточное количество боев. Это не позволило в таких условиях вести эффективную контрбатарейную борьбу, поэтому, чтобы избежать окружения и сохранить жизнь людей, я принял решение выйти из Авдеевки. К сожалению, во время этих боев 25 украинских военнослужащих попали в плен. Это – война", — сказал главком.

Сырский также отметил, что наступление на Авдеевку обернулось для врага значительными потерями. систем, 5 самолетов. Силы обороны Украины с начала Авдеевской оборонной операции в этом направлении взяли в плен 95 российских оккупантов".

Наступление на Харьков станет роковым для россиян

Оккупанты заявляют о своих намерениях захватить Харьков. По оценкам ряда западных СМИ, над Харьковом снова нависает угроза российского наступления.

Главком ВСУ Александр Сырский убежден, что у захватчиков нет шансов захватить Харьков.

"Мы уже имеем опыт боевых действий в Харьковской области, нам удалось "просчитать" противника и освободить значительную часть Харьковщины. Именно тогда произошел масштабный обвал российского фронта. Если россияне двинутся туда снова, Харьков станет для них роковым городом ", – сказал он.

Нужно ли мобилизовать полмиллиона человек в ВСУ

После пересмотра внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил цифра в 500 тысяч была существенно уменьшена.

"Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах. Надо учитывать, что люди – не работы. Они истощаются, физически и психологически, особенно в условиях боевых действий", – добавил главнокомандующий ВСУ.

Например, те люди, которые пришли в ТЦК в феврале 2022 года, нуждаются в отдыхе и лечении, отметил генерал.

"Достаточно вспомнить, что боевая 110-я бригада была задействована на Авдеевском направлении с начала полномасштабного вторжения. Им нужно восстановиться и отдохнуть, и это – объективная необходимость. И таких частей немало. Пока мы пересматриваем численность определенных частей, не участвующих в боевых действиях, на основании аудита их деятельности, это дало нам возможность высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части ", — резюмировал Сырский.

Об отставке Залужного

У военных есть одна обязанность: они не обсуждают приказы, а выполняют их. Так что если у президента страны, Верховного главнокомандующего, были причины для замены Валерия Залужного, особенно во время активной фазы войны, это означает, что эти причины весомы.

"Мы с Валерием Федоровичем работали бок о бок в самые тяжелые времена с начала российского полномасштабного вторжения, и даже раньше. Работали как одна команда. Желаю ему успеха на новой и очень ответственной должности", — подчеркнул Сырский.

О необходимости обновления Генштаба

Александр Сырский анонсировал обновление состава Генерального штаба и других органов военного управления. Он подчеркнул, что украинские военные штабы должны знать все, без исключения, нужды фронта и владеть ситуацией на каждом его участке. При этом на первый план выходит квалификация офицеров, принадлежащих к органам военного управления.

"Могу подтвердить, что состав Генерального штаба и других органов военного управления будет обновлен благодаря боевым офицерам с большим практическим опытом боевых действий, которые они приобретали на полях уже этой войны", — заявил главком ВСУ.

О самом ценном, что имеют Вооруженные силы

Ситуация на поле боя зависит не только от главнокомандующего. Современная война требует решимости и инициативы на местах, именно там, где идут боевые действия. Успех боевых операций зависит от офицера, сержанта, солдата, которые находятся в окопах и на опорных пунктах – именно они на своих плечах несут эту огромную боевую нагрузку.

"Мы можем определять стратегию и проводить координацию действий, оперативно отвечать на изменения обстановки и на нужды фронта. В то же время в основе философии применения войск – по крайней мере, это моя позиция – должна быть положена главная формула. Самое ценное, что имеют наши Вооруженные силы, – это люди". Наша задача – беречь их жизнь и одновременно наносить максимальные потери врагу», – подчеркнул Сырский.

По словам главнокомандующего, реализация этого принципа требует соблюдения баланса между выполнением боевых задач и восстановлением воинских частей и подразделений. Люди у нас – герои, но их силы – не безграничны, они также нуждаются в восстановлении и отдыхе.

Поэтому сегодня уже запущен процесс ротации воинских частей на линии фронта, что позволяет нам полноценно восстановить боеспособность не только техники, а прежде всего обеспечить отдых и восстановление наших военнослужащих.

Для обеспечения этого процесса нам нужны люди. Именно поэтому хотел бы, чтобы каждый человек призывного возраста в Украине отдавал себе отчет: от его воли и действий зависит, чтобы Украина выстояла.

Об основной составляющей победы

Главное для нас – сохранить людей. "Железо" можно восстановить, а погибших людей уже не вернешь, отметил Сырский.

Есть еще один приоритет – это единство общества, отсутствие политической раздора. Мы должны помнить о трагических страницах нашей истории. Я уверен: Россия никогда не сможет победить нас на поле боя, пока украинцы сохраняют единство и силу духа. Если тратить энергию и силы на пустые политические споры друг с другом, — это путь даже не к поражению, а к гибели, – подчеркнул он. – Хочу, чтобы это понимал каждый украинец: Россия отказывает всем нам в праве на жизнь. Именно поэтому поражение и гибель тождественны. Теперь снова настало время, чтобы страна превратилась в крепкий, единый кулак".

Главная задача Украины, по убеждению Александра Сырского, – сохранить единство, это – основная составляющая нашей победы.

Напомним, ранее Сырский сообщил, что в ВСУ происходит оптимизация военных организационных структур, непосредственно участвующих в отражении агрессии РФ. Одним из своих приоритетов он назвал налаживание процесса ротаций личного состава боевых бригад.