Наступление России на Днепропетровщину: воины ВСУ откровенно рассказали о ситуации на фронте

Россияне пытаются прорваться на Днепропетровщину / © ТСН.ua

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Россияне хотят дойти до админграницы Днепропетровщины. Оккупанты впервые за несколько месяцев пошли колонной техники, чтобы прорвать наш фронт в районе Великой Новоселки. Им удалось продвинуться на одно село. Но свой план наступления, который должны были реализовать еще в марте, провалили. Усилила этот участок фронта 72-я бригада имени Черных Запорожцев. Поэтому продвижение врага удалось остановить, но его штурмовые группы без остановки суют на наши позиции.

Об этом говорится в материале специального корреспондента ТСН Юлии Кириенко.

«Черным запорожцам» нужна наша с вами поддержка. В сюжете будет QR-код, по которому можно задонатить на дроны для подразделения.

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Сбор на дроны / © ТСН

Фруктовые сады Донетчины стали полем боя на этом участке фронта.

«Они накапливаются, накапливаются. А потом делают рывок. Накапливаются, а потом с нескольких направлений пытаются прорваться», — говорит военный «Луч».

Россияне идут упорно, говорят армейцы. Даже ранеными пытаются продвигаться. Такое впечатление, что для них нет дороги назад, говорят наши бойцы. Оператор пилотов показывает тому доказательство. Ночью, когда отражали такой же штурм, один из раненых оккупантов даже не попытался вызвать эвакуацию. Выбрал другой путь.

«Видно, как он лежит. Переворачивает автомата сейчас и перед этим на него сбросили 3 сброса. Его достало и он решил застрелиться. Видимо, такая смерть легче, чем от сбросов. Наверное, не так больно от этого. А их никто не спасает. Они трехсотых свои все бросают. Не забирают ни одного», — говорит военный «Шустрый».

По этой же лесополосе на утро идет новая партия штурмовиков. Их постоянно держат в поле зрения нашу дроны-разведчики. Их должно быть еще больше в подразделении. По этому QR-коду можете задонатить на сбор для бойцов.

Сбор на дроны

А пока пилоты снаряжают ударные FPV. Враг еще в нескольких километрах от наших окопов, поэтому есть время заманить россиян в так называемую кил-зону. И вот результат очередного попадания в российского солдата. Соратники этого россиянина где-то рядом. Но даже не пытаются ему помочь. Так и оставляют посреди деревьев, и просто идут дальше. Это и называется «мясной штурм» оккупантов, говорят наши военные. Если одна штурмовая группа не доходит до наших окопов, сразу шлют новую. И так без остановки. Потому что продолжительность жизни в таком штурме одного россиянина — это считанные часы.

Их задача — выйти на границу Днепропетровщины. И хотя здесь до границы областей осталось несколько километров и их никак не могут преодолеть россияне.

«По нашим данным, у них была задача еще в конце марта выйти на границы в Днепропетровскую область. На одной из посадок мы насчитали 100 тел россиян двухсотыми. Но по этой посадке противник продолжает двигаться», — говорит командир батальона Беспилотных систем «Студент».

Вот еще один прилет по вражеским солдатам. Группа россиян почти разбита, им не дали дойти до нашей пехоты бойцы 72 бригады имени Черных Запорожцев. Этой бригадой усилили направление не так давно.

«На сегодня это уже третий противник. Который стоит напротив нас. Наш бат нанес более 400 личного состава. Более 10 единиц танков, плюс бронированную. Впервые за крайний месяцы было применено противником более 10 единиц танков, бронированной техники, что на данном направлении не наблюдалось несколько месяцев», — говорит «Студент».

Дата публикации 08:02, 16.04.25 Количество просмотров 5 Россияне суют на Днепропетровщину?! Эксклюзивный репортаж ТСН с фронта!

Но в селе, что за спиной этих россиян, наши коптеры фиксируют новых окупантов. Туда дроны не достанут. Но получит артиллерия. Остается несколько минут до команды выстрел. Но ее наши бойцы отменяют. Пилот дрона видит на улице двух женщин, идущих между руинами.

Чтобы не задеть местных, наши не стреляют. Им ничего не остается, только ждать, когда очередная партия штурмовиков снова выйдет в нашу сторону.

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