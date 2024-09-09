Наступление России на Донбассе: военные откровенно рассказали, что происходит в Торецке

В Торецке Донецкой области продолжаются ежедневные городские бои. Враждебная артиллерия и корректируемые авиационные бомбы превращают городскую застройку в сплошную развалину. И тем аду до сих пор остаются гражданские жители, в том числе даже дети. И именно это признают воины объединенной штурмовой бригады "Лють" Национальной полиции Украины — очень усложняет работу нашим защитникам.

Впрочем, благодаря метким артиллерийским выстрелам и стойкости пехоты, продвижение врага в Торецке таки удалось несколько замедлить.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

"Враг весь день запускает свои беспилотники и пытается обрисовать территорию нашу", - говорит воин „Конг“.

Прошлая ночь, рассказывают воины полка «Днепр 1», после безостановочной вражеской воздушной разведки, выдалась, совсем непростой - оккупанты обстреливали украинцев все время.

Московитские дроны очень часто атакуют сами. Но и одновременно наводят вражескую артиллерию и направляют дальние удары российских самолетов-КАБоносцев по Торецку и всей прилегающей к городу территории.

Украинский военный

И все это в сопровождении безумного количества артиллерийского огня и эхо ближних стрелковых боев.

"Артиллерия их работает и работают самолеты, сбрасывают КАБы", - говорит Ярослав, наводчик гаубицы полка „Днепр 1“.

Война сейчас идет непосредственно, на улицах Торецка. Среди руин тамошней городской застройки.

Торецк

«Много многоэтажек, в которых прячется враг. То есть, он все равно - просачивается, занимают какие-то там позиции. Они пытаются накопиться. Как только мы получаем такую информацию, мы по ним работаем», - говорит „Конг“.

"Я помогал людям в городе, в своем городе. Выезжали на все прилеты. Работал в патрульной полиции города Днепр. Сознательно шел - думал, что это будут штурмы. Это будет пехота. Но, так сложилось, что "Днепр 1", - говорит "Джин", замковый артиллерийского расчета полка "Днепр-1", ОШБ "Лють" Нацполиции Украины.

Военные говорят, что сейчас работают по вражеской пехоте. Однако работают военные и по складам с боекомплектом, и по технике оккупантов.

В Торецке и близлежащих шахтерских поселках до сих пор остаются гражданские.

"Гражданских много еще! Дети, я так понимаю, потому что слышно - ну, смех, когда дети гуляют на улице", - говорит Ярослав.

Торецк

В то же время продвижение врага в Торецке на протяжении последней недели украинским защитникам удалось серьезно замедлить. Линия боевого столкновения проходит в районе руин первой городской общеобразовательной школы, по обе стороны улицы Центральной.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Пушка К БОЮ! Бои просто НА УЛИЦАХ Торецкая | Как на самом деле Лют варит врага

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